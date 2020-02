«Лацио» на четвертом месте в топ-5 лигах по количеству матчей с 2+ голами

«Лацио» в домашнем матче 26-го тура Серии А обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Таким образом, римляне уже 19 раз в нынешнем сезоне чемпионата Италии забивали не менее двух голов за встречу. По этому показателю в топ-5 лигах Европы они уступают «Ливерпулю» (22 игры), «Манчестер Сити» (21 матч) и ПСЖ (20 поединков).

19 - #Lazio have scored 2+ goals in 19 games in Serie A this season: only Liverpool (22 matches), Manchester City (21) and Paris Saint-Germain (20) have more such games in the top-5 European Leagues 2019/20. Avalanche.#LazioBologna pic.twitter.com/OPVFBOnwKH