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Магкеев признан лучшим игроком матча «Зенит» - «Локомотив»

сегодня, 21:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Стал известен лучший игрок встречи 20-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

Им стал защитник гостей Станислав Магкеев. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету футболиста всего 3 матча в чемпионате России.

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Все комментарии
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 22:40
респект резервисту локомотива хотя до самого титулованого героя матча зенита еськова далеко он раз двадцать признавался!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:23
Поздравления Станиславу...
Хороший игрок...

Надеюсь другой Станислав..... Черчесов....делает выводы...
unoejk
unoejk ответил neukomm
сегодня в 22:15
Откуда такая дикая расстановка у ЦСКА? Почему защитника Марио превратили в полузащитника? А Влашича с Цзагоевым сделали напами?!
А. Речь о матче. Как бы поэтому, я полагаю: "Отметим, что москвичами в этой встрече руководил старший тренер команды Сергей Овчинников. Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко наблюдал за игрой с трибуны из-за дисквалификации."

Приносим извинения за неудобства. Завтра с утра сделаем ему выговор.
unoejk
unoejk ответил neukomm
сегодня в 22:03
Откуда такая дикая расстановка у ЦСКА? Почему защитника Марио превратили в полузащитника? А Влашича с Цзагоевым сделали напами?!
Добрый день. Влашич, Дзагоев - ПЗ, Фернандес Марио - защита. В меню редактирования команды Фентези у меня так. Если у вас иначе, дайте пожалуйста скриншот. Или речь о другом?
nubom
nubom
сегодня в 21:59
Сыграл лучше всех - Палыч!
neukomm
neukomm
сегодня в 21:53
Откуда такая дикая расстановка у ЦСКА? Почему защитника Марио превратили в полузащитника? А Влашича с Цзагоевым сделали напами?!
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