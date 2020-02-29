Магкеев признан лучшим игроком матча «Зенит» - «Локомотив»

Стал известен лучший игрок встречи 20-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».
Им стал защитник гостей Станислав Магкеев. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету футболиста всего 3 матча в чемпионате России.
Стал известен лучший игрок встречи 20-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».
Им стал защитник гостей Станислав Магкеев. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету футболиста всего 3 матча в чемпионате России.
Хороший игрок...
Надеюсь другой Станислав..... Черчесов....делает выводы...
Хороший игрок...
Надеюсь другой Станислав..... Черчесов....делает выводы...
Приносим извинения за неудобства. Завтра с утра сделаем ему выговор.
Приносим извинения за неудобства. Завтра с утра сделаем ему выговор.