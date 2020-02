«Бавария» в гостевой игре 24-го тура Бундеслиги разгромила «Хоффенхайм».

Таким образом, мюнхенцы на протяжении пяти последних выездных встреч чемпионата Германии забивают не менее 3 голов. «Бавария» стала первой командой, кто установил такое достижение.

