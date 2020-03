Месси установил очередной рекорд в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала». Это Эль Класико стало для аргентинца 43-м в карьере. По этому показателю он обошел экс-хавбека каталонского клуба Хави.

Рекордсменом по числу участий в Эль Класико является защитник «Реала» (44).

🥇🥈 — Sergio Ramos and Lionel Messi are the two players to have made the most competitive appearances in El Clásico



44 — @SergioRamos (+1)

43 – Lionel Messi (+1)

42 – Paco Gento

42 – Manolo Sanchís

42 – Xavi#ElClasico