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«Ман Сити» выиграл три Кубка Лиги подряд. Лучше серия только у «Ливерпуля»

02 марта 2020, 08:31
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.

Таким образом, «горожане» выигрывают этот турнир в третий раз подряд. Они стали второй командой в Англии, кто добивался такого достижения. «Ливерпуль» с 1981 по 1984 год четыре раза подряд выигрывал Кубок Лиги.

Этот титул позволил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле сравняться по количеству трофеев с экс-легендарным тренером киевского «Динамо» Валерием Лобановским.

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