«Ман Сити» выиграл три Кубка Лиги подряд. Лучше серия только у «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка английской Лиги.

Таким образом, «горожане» выигрывают этот турнир в третий раз подряд. Они стали второй командой в Англии, кто добивался такого достижения. «Ливерпуль» с 1981 по 1984 год четыре раза подряд выигрывал Кубок Лиги.

3 — Man City are just the second side to win three consecutive League Cup titles after Liverpool between 1980-81 and 1983-84 (4 in a row). Domination. pic.twitter.com/eDRtoZrYG4