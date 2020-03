Тренер молодежного «Ливерпуля» Кричли возглавил «Блэкпул»

Главный тренер молодежного состава «Ливерпуля» Нил Кричли покидает мерсисайдский клуб.

41-летний наставник возглавил «Блэкпул», который выступает в Лиге Один — третьем по силе дивизионе в Англии. Кричли подписал контракт с «Пулом» до конца сезона 2022/2023.