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Тренер молодежного «Ливерпуля» Кричли возглавил «Блэкпул»

02 марта 2020, 13:59

Главный тренер молодежного состава «Ливерпуля» Нил Кричли покидает мерсисайдский клуб.

41-летний наставник возглавил «Блэкпул», который выступает в Лиге Один — третьем по силе дивизионе в Англии. Кричли подписал контракт с «Пулом» до конца сезона 2022/2023.

Кричли несколько раз в нынешнем сезоне заменял Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных» в Кубке Лиги и Кубке Англии, когда «Ливерпуль» выставлял на матчи молодежный состав. Например, в 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы под руководством 41-летнего специалиста прошли «Шрюсбери».

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дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
02 марта в 17:16
Хорошая новость, удачи ему,
dzvinka
dzvinka
02 марта в 14:09
а вот и дивиденды для тренера, после прохода в кубке одного раунда тупо молодежкой.
Удачи Нилу.
Columb
Columb
02 марта в 14:01
Удачи Кричли!
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