Тренер молодежного «Ливерпуля» Кричли возглавил «Блэкпул»

1583146774

02 марта 2020, 13:59

Главный тренер молодежного состава «Ливерпуля» Нил Кричли покидает мерсисайдский клуб.

41-летний наставник возглавил «Блэкпул», который выступает в Лиге Один — третьем по силе дивизионе в Англии. Кричли подписал контракт с «Пулом» до конца сезона 2022/2023.

📝 Blackpool Football Club is delighted to announce that @ LFC Under-23s coach Neil Critchley has agreed to become Head Coach on a contract that runs until the end of the 2022/23 season.



🍊 #UTMP https://t.co/nGw3FdNlkx pic.twitter.com/pIUevB0HTR — Blackpool FC (@BlackpoolFC) March 2, 2020

Кричли несколько раз в нынешнем сезоне заменял Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных» в Кубке Лиги и Кубке Англии, когда «Ливерпуль» выставлял на матчи молодежный состав. Например, в 1/8 финала Кубка Англии мерсисайдцы под руководством 41-летнего специалиста прошли «Шрюсбери».