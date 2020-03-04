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Димитров: «У меня огромная мотивация выиграть Кубок России»

04 марта 2020, 02:17
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился ожиданиями от противостояния с «Шинником» в 1/4 финала Кубка России.

Лично у меня огромная мотивация взять этот трофей. Сделаем всё возможное, чтобы дойти до финала. Тем более решающая игра будет в нашем городе, поэтому мы очень серьёзно относимся к этому турниру. Что касается соперника, то совершенно не важно, что он выступает в ФНЛ. Я в России уже многое повидал, здесь не бывает лёгких игр. Так что надо одинаково настраиваться на любого противника.

Матч «Шинник» — «Урал» обслужит арбитр из Дмитрова Игорь Панин.

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Все комментарии
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
04 марта в 06:25
А вот они как раз могут как минимум дойти до финала
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:11
Это уже как решит дюков.
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 05:28
Можно и Кубок выиграть.
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