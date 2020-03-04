Димитров: «У меня огромная мотивация выиграть Кубок России»

Полузащитник «Урала» поделился ожиданиями от противостояния с «Шинником» в 1/4 финала Кубка России.

Лично у меня огромная мотивация взять этот трофей. Сделаем всё возможное, чтобы дойти до финала. Тем более решающая игра будет в нашем городе, поэтому мы очень серьёзно относимся к этому турниру. Что касается соперника, то совершенно не важно, что он выступает в ФНЛ . Я в России уже многое повидал, здесь не бывает лёгких игр. Так что надо одинаково настраиваться на любого противника.