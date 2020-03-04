Широков: «В Лиге Наций можем быть как первыми, так и четвертыми»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Наций, где российской команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Венгрии и Турции.

Группа интересная, ровная. Здесь мы можем быть как первыми, так и четвертыми. Сербы будут представлять грозную силу. По крайней мере в матче, который пройдет в Белграде. Турки тоже очень сильные. Мы с ними играли, уверенно обыгрывали, но сейчас это другая команда, будет тяжело. Венгерский футбол тоже сейчас на подъеме. Думаю, здесь все будет решаться в домашних матчах. Кто дома лучше выступит, тот и пройдет дальше.