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Широков: «В Лиге Наций можем быть как первыми, так и четвертыми»

04 марта 2020, 00:05

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Наций, где российской команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Венгрии и Турции.

Группа интересная, ровная. Здесь мы можем быть как первыми, так и четвертыми. Сербы будут представлять грозную силу. По крайней мере в матче, который пройдет в Белграде. Турки тоже очень сильные. Мы с ними играли, уверенно обыгрывали, но сейчас это другая команда, будет тяжело. Венгерский футбол тоже сейчас на подъеме. Думаю, здесь все будет решаться в домашних матчах. Кто дома лучше выступит, тот и пройдет дальше.

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galem72
galem72
04 марта в 10:10
"...мы можем быть как первыми, так и четвертыми..."

А также вторыми или третьими. Отличная ванга от новоявленного "эксперта". ))
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 06:31
Правильно сказал, от наших можно ожидать что хочешь, и тренер у нас слабоватый
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 06:28
Четвертыми совсем плохо.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 06:05
Рома прав.
Аксинья
Аксинья
04 марта в 01:37
Как и в Еврокубках...
mondial18
mondial18
04 марта в 01:35
а может и вторыми
STVA 1
STVA 1
04 марта в 00:10
Согласен с Ромой.
bankirr
bankirr
04 марта в 00:06
Скорее всего третьими.
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