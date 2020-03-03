Черчесов: «На бумаге у нас самая сложная группа в дивизионе B»

Главный тренер сборной России заявил, что группа 3, в которую попал его коллектив, на бумаге выглядит самой сложной в дивизионе B Лиги Наций. Отметим, что по итогам жеребьевки соперниками российской команды стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге Наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи.