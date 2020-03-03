Черчесов: «На бумаге у нас самая сложная группа в дивизионе B»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что группа 3, в которую попал его коллектив, на бумаге выглядит самой сложной в дивизионе B Лиги Наций. Отметим, что по итогам жеребьевки соперниками российской команды стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.
Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге Наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи.
Отметим, что ранее результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций прокомментировал бывший тренер сборной России Александр Бородюк.
Главное, вовремя нагнать пафосу и мягко постелить.
В этом дивизионе только финны что-то интересное показывают и, может быть, валлийцы, и все они мимо усатого. Остальные — статисты!
Главное, вовремя нагнать пафосу и мягко постелить.
В этом дивизионе только финны что-то интересное показывают и, может быть, валлийцы, и все они мимо усатого. Остальные — статисты!
Вот и в этот раз сфальсифицировали.
У Украины и Польши натянутые политические отношения и эти команды развели по разным группам.
У России приемлемые отношения с Турцией, с Сербией и нас столкнули лбами по просьбам американских "трудящихся" - американских воротил от КРИМИНАЛЬНОЙ политики и преступного бизнеса.
Чтобы вызвать нездоровый политический ажиотаж и ненависть друг к другу.
УЕФА разделяет и властвует по прихотям американцев.
Вот и в этот раз сфальсифицировали.
У Украины и Польши натянутые политические отношения и эти команды развели по разным группам.
У России приемлемые отношения с Турцией, с Сербией и нас столкнули лбами по просьбам американских "трудящихся" - американских воротил от КРИМИНАЛЬНОЙ политики и преступного бизнеса.
Чтобы вызвать нездоровый политический ажиотаж и ненависть друг к другу.
УЕФА разделяет и властвует по прихотям американцев.