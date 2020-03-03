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Черчесов: «На бумаге у нас самая сложная группа в дивизионе B»

03 марта 2020, 22:51

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что группа 3, в которую попал его коллектив, на бумаге выглядит самой сложной в дивизионе B Лиги Наций. Отметим, что по итогам жеребьевки соперниками российской команды стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге Наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи.

Отметим, что ранее результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций прокомментировал бывший тренер сборной России Александр Бородюк.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
04 марта в 10:57
Сало у тебя копчёное с зеленью на бумаге, чабан... Про "на бумаге" Уэльсу с чехами расскажи, которым, соответственно, с поднявшими голову финнами и ирландцами да Шотландией и Словакией сражаться, а не то, что у тебя - вечная халява с эрдогановским детским садом.
galem72
galem72
04 марта в 10:06
"...у нас самая сложная группа в дивизионе B..."

Главное, вовремя нагнать пафосу и мягко постелить.

В этом дивизионе только финны что-то интересное показывают и, может быть, валлийцы, и все они мимо усатого. Остальные — статисты!
drug01
drug01
04 марта в 00:31
Зато легкая для наших соперников!!!!
мангo
мангo
04 марта в 00:30
На бумаге и ты типа тренер..
форева
форева
04 марта в 00:30, ред.
Вопрос, кто будет руководить в этой ЛН после окончания ЧЕ.))
Jantu
Jantu
04 марта в 00:08
Легче трудно придумать.
Faustello
Faustello
04 марта в 00:00
Аха ха ха, наверное грезил о командах в группе D, ну относительно них конечно у нас мегагруппа ))))
mihaluch
mihaluch
03 марта в 23:55
Группа вполне проходимая,не выйти из этой группы - позор.
Sysanin101
Sysanin101
03 марта в 23:44
Чиновники УЕФА большие мастера фальсификации жеребьёвок.
Вот и в этот раз сфальсифицировали.
У Украины и Польши натянутые политические отношения и эти команды развели по разным группам.
У России приемлемые отношения с Турцией, с Сербией и нас столкнули лбами по просьбам американских "трудящихся" - американских воротил от КРИМИНАЛЬНОЙ политики и преступного бизнеса.
Чтобы вызвать нездоровый политический ажиотаж и ненависть друг к другу.
УЕФА разделяет и властвует по прихотям американцев.
Wolverhampton
Wolverhampton
03 марта в 23:40
Лучше бы ты молчал!
beefs
beefs
03 марта в 23:32
рано плакать начал...
Footbolista
Footbolista
03 марта в 23:09
На бумаге Лев Толстой...
VIPded
VIPded
03 марта в 23:03
Удачи нашей сборной!!!
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