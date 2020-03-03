Бородюк: «Не вижу особого фаворита в нашей группе Лиги Наций»

Бывший тренер сборной России высказался о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Российская команда будет выступать в третьей группе Лиги B. Ее соперники – сборные Сербии, Турции и Венгрии.

У нас равная и сбалансированная группа. Я не вижу в ней особого фаворита, и сборной России по силам выйти из нее. Огромное значение, помимо жребия, имеют календарь, профессиональное отношение к делу и мотивация.

Сербия и Венгрия – нормальные сборные, но самым неудобным соперником назову сборную Турции. Возможно, у турок будут какие-то реваншистские настроения, мы их всё-таки дважды обыграли в рамках Лиги Наций. Конечно, желаю нашей сборной успешного выступления и победы.