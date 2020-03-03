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Бородюк: «Не вижу особого фаворита в нашей группе Лиги Наций»

03 марта 2020, 21:54

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о результатах жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Российская команда будет выступать в третьей группе Лиги B. Ее соперники – сборные Сербии, Турции и Венгрии.

У нас равная и сбалансированная группа. Я не вижу в ней особого фаворита, и сборной России по силам выйти из нее. Огромное значение, помимо жребия, имеют календарь, профессиональное отношение к делу и мотивация.

Сербия и Венгрия – нормальные сборные, но самым неудобным соперником назову сборную Турции. Возможно, у турок будут какие-то реваншистские настроения, мы их всё-таки дважды обыграли в рамках Лиги Наций. Конечно, желаю нашей сборной успешного выступления и победы.  

Отметим, что ранее результаты жеребьевки прокомментировал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
03 марта в 22:04
зато есть россия))))) так что будем бороться за выживание))))
VIPded
VIPded
03 марта в 22:02
Группа ровная, тем и тяжела... Удачи нашей сборной!!!
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