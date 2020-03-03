Мостовой – о жребии России в Лиге Наций: «Сбалансированная, ровная группа»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Отметим, что российская сборная сыграет в третьей группе Лиги B. Ее соперниками будут команды Сербии, Турции и Венгрии.
Я немножко с иронией отношусь к этому турниру. Когда только создали Лигу Наций – в футбольном мире ничего не поменялось, просто стало больше матчей, за которыми интересно наблюдать. А что касается нашего жребия: ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Всё-таки в Лиге Наций есть принцип разделения.
У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остается немного в тени мирового футбола. Турция – непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, всё-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы. Хотя, вот недавно «Ференцварош» играл с ЦСКА, возможно, можно использовать как показатель. Но опасно сравнивать клубный футбол и сборную страны.
Полные результаты жеребьевки доступны по ссылке.