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Мостовой – о жребии России в Лиге Наций: «Сбалансированная, ровная группа»

03 марта 2020, 21:33

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Отметим, что российская сборная сыграет в третьей группе Лиги B. Ее соперниками будут команды Сербии, Турции и Венгрии.

Я немножко с иронией отношусь к этому турниру. Когда только создали Лигу Наций – в футбольном мире ничего не поменялось, просто стало больше матчей, за которыми интересно наблюдать. А что касается нашего жребия: ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Всё-таки в Лиге Наций есть принцип разделения.

У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остается немного в тени мирового футбола. Турция – непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, всё-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы. Хотя, вот недавно «Ференцварош» играл с ЦСКА, возможно, можно использовать как показатель. Но опасно сравнивать клубный футбол и сборную страны.

Полные результаты жеребьевки доступны по ссылке.

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 23:14
Мостовому лучше бы про кипрский аек вспоминать для освежения памяти.
Ablom
Ablom
03 марта в 21:42
Еще бы Болгарию сюда и можно ЦСКА выпускать.
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