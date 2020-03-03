Мостовой – о жребии России в Лиге Наций: «Сбалансированная, ровная группа»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Отметим, что российская сборная сыграет в третьей группе Лиги B. Ее соперниками будут команды Сербии, Турции и Венгрии.

Я немножко с иронией отношусь к этому турниру. Когда только создали Лигу Наций – в футбольном мире ничего не поменялось, просто стало больше матчей, за которыми интересно наблюдать. А что касается нашего жребия: ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Всё-таки в Лиге Наций есть принцип разделения.