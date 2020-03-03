Борис Игнатьев: «Сборная России будет фаворитом группы в Лиге Наций»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций. Отметим, что российская команда попала в третью группу Лиги B, ее соперниками будут сборные Сербии, Турции и Венгрии.
Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы. Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас.
Ранее о соперниках сборной России на групповой стадии Лиги Наций высказался экс-игрок национальной команды Александр Мостовой.