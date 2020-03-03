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Борис Игнатьев: «Сборная России будет фаворитом группы в Лиге Наций»

03 марта 2020, 21:44

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций. Отметим, что российская команда попала в третью группу Лиги B, ее соперниками будут сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы. Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас.  

Ранее о соперниках сборной России на групповой стадии Лиги Наций высказался экс-игрок национальной команды Александр Мостовой.

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Авербуx
Авербуx
04 марта в 01:38
Наврядли.
legendsofsails
legendsofsails
04 марта в 00:41
Прокукарекал петушок... знай свой шесток, "эксперт".....
beefs
beefs
03 марта в 22:18
Каждый раз одно и тоже, мы первые а потом...
LOpp
LOpp
03 марта в 22:06
Фаворит только на бумаге
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 21:59
С Турцией сейчас напряг, тяжко будет там играть.
STVA 1
STVA 1
03 марта в 21:52
Зачем эти оды хвалебные(((
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