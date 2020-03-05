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«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

05 марта 2020, 21:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка России «Химки» обыграли «Торпедо» с крупным счетом — 5:1. В полуфинале команда из Московской области встретится с победителем пары «Шинник» — «Урал».

«Химки» — «Торпедо» 5:1 (2:0)
Голы: Тихий 27, Трошечкин 47, Барков 57, Корян 82, Полярус 85 — Сергеев 56

«Химки»: Хомич, Тихий, Данилкин, Смирнов, Гапон, Мартусевич, Полярус (Алиев, 86), Корян (Георгиевский, 88), Трошечкин, Боженов, Барков (Конате, 81).

«Торпедо»: Ботнарь, Шоркин, Кичин, Божин, Самсонов, Гордюшенко (Кертанов, 84), Рязанцев, Руденко (Лебеденко, 73), Адаев, Сергеев, Лях (Галоян, 46).

Предупреждения: Гордюшенко 23, Мартусевич 32, Руденко 34, Галоян 58, Конате 89

Во втором полуфинале Кубка встретятся «Спартак» и «Зенит».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил stavr74
вчера в 12:04, ред.
Вообще то полуфинал в Москве
Я пользусь инфой с официального сайта.....

22:11, 04 марта 2020 года
Определился соперник сине-бело-голубых по следующей стадии розыгрыша национального Кубка.
«Зенит» встретится в полуфинале турнира с московским «Спартаком», который обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

Матч пройдет 23 апреля на «Газпром Арене»; точное время будет определено дополнительно.


Да и по логике и честноку....какого перца Спартак должен третий кубковый матч подряд (Ростов,ЦСКА,Зенит) играть дома.....если какие то типы оставили в регламенте этот вопрос без внимания...то пусть приходит ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ......а не просто желание получить прибыль с третьего кубкового матча подряд на своей арене и не возрастающие шансы на успех...
спартак 1987
спартак 1987 ответил Jeck Denielse
вчера в 11:43
где будет полуфинал из-за очередной глупости наших чиновников пока ещё не ясно, возможно пройдёт жеребьёвка. по логике играть должны в Санкт -Петербурге. мне самому хочется чтобы играли в Питере, очень много будет поставленно на кон и игра будет закрытой, Спартаку лучше отыграть вторым номером в полуфинале ( с конями было огромное кол - во ошибок с обеих сторон, футболисты зенита столько оплошностей нам не простят) на счёт замены состава команды, по мне лучше на поле пусть бегают голодные волчата чем ходят сытые коты. из того состава был против продажи Зе Луиша, сейчас подписали Соболева, футболисты немного сыгрались друг с другом, поняли что от них хочет Тедеско ( как можно считать Доминико плохим тренером когда он один воплощает в себе две лучшие тренерские школы в мире, Итальянскую и Немецкую?)
stavr74
stavr74 ответил Jeck Denielse
вчера в 10:23
Они недооценили фактор "своего поля"... У "Спартака" ...даже при казалось бы том хаосе что оставил после себя Кононов и при неоднозначных цорнопокупках всегда есть два не неоспоримых "козыря" в рукаве - это Лапочкино-Москалёвское лобби и неимоверно-неистовое желание трибун "заставить" свою команду играть.... И если мистер Лапочкин мудро "назначен" Федуном на первый же домашний матч в возобновлённом первенстве с непростым соперником (с Краснодаром).....то за победа над ЦСКА наверно на 100% - заслуга болельщиков...... Да и игроки и сами этого не скрывают....в интервью... Спартак в дерби...на своём поле всегда фаворит...поэтому наверно и выиграл последние 3 дерби с армейцами из 4-х последних.... Да и то,единственное поражение армейцам в постчемпионский период случилось наверно именно из-за конфликта трибун и Глушакова.... Не думаю что Тодеско мега-тренер...как и не считаю что замена Фернандо-Зе Луишей на Тилей-Кралей супер-ход...но... Но надо отдать должное болельщикам.....Спартака... При их "неприятии" условных Кононова или Глушакова - это один Спартак.... Но при их невероятной аншлаговой поддержке тем более на своей арене - это совсем другой Спартак....и не важно кто в соперниках....Севилья...Зенит...или ЦСКА...5:1...3:1...3:2... Лишь поэтому через 8 секунд после свистка Иванова об окончании дерби Спартак-ЦСКА первое что я спросил было - а где будет проходить полуфинал с Зенитом ??...)))) Как оказалось полуфинал будет там где Зенит за последние 9 игр со Спартаком ни разу не проиграл...7 побед и 2-е ничьи....- в Санкт Петербурге...... Красивого полуфинала...и честного судейства !!!
Вообще то полуфинал в Москве
galem72
galem72 ответил Garrincha58
вчера в 09:09
кому нужна эта чашка? только Федуну
Видишь ли, не у всех есть ангажированный состав арбитров и не каждого газовый лёшка содержит. Как, по-твоему, химикам или торпедистам поиграть в Европе? Да и не попавшие туда через места РПЛ тоже не прочь взять этот трофей, чтобы попытать счастья и заработать немного денег в ЛЕ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил спартак 1987
вчера в 08:32
Вискарь, на этой ветке кони всю зиму пели, что у них не будет проблем с командой с 10го места, так что не говори " гоп" пока не перепрыгнул😉
Они недооценили фактор "своего поля"...
У "Спартака" ...даже при казалось бы том хаосе что оставил после себя Кононов и при неоднозначных цорнопокупках всегда есть два не неоспоримых "козыря" в рукаве - это Лапочкино-Москалёвское лобби и неимоверно-неистовое желание трибун "заставить" свою команду играть....
И если мистер Лапочкин мудро "назначен" Федуном на первый же домашний матч в возобновлённом первенстве с непростым соперником (с Краснодаром).....то за победа над ЦСКА наверно на 100% - заслуга болельщиков......
Да и игроки и сами этого не скрывают....в интервью...
Спартак в дерби...на своём поле всегда фаворит...поэтому наверно и выиграл последние 3 дерби с армейцами из 4-х последних....
Да и то,единственное поражение армейцам в постчемпионский период случилось наверно именно из-за конфликта трибун и Глушакова....

Не думаю что Тодеско мега-тренер...как и не считаю что замена Фернандо-Зе Луишей на Тилей-Кралей супер-ход...но...
Но надо отдать должное болельщикам.....Спартака...
При их "неприятии" условных Кононова или Глушакова - это один Спартак....
Но при их невероятной аншлаговой поддержке тем более на своей арене - это совсем другой Спартак....и не важно кто в соперниках....Севилья...Зенит...или ЦСКА...5:1...3:1...3:2...

Лишь поэтому через 8 секунд после свистка Иванова об окончании дерби Спартак-ЦСКА первое что я спросил было - а где будет проходить полуфинал с Зенитом ??...))))
Как оказалось полуфинал будет там где Зенит за последние 9 игр со Спартаком ни разу не проиграл...7 побед и 2-е ничьи....- в Санкт Петербурге......

Красивого полуфинала...и честного судейства !!!
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 08:27
В финале будет интересно, если химки упруться
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 07:48
кому нужна эта чашка? только Федуну
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 07:47
какое противное название Химки неужели нет ничего нормального
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:40
Химки сильны как никогда.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 06:21
Химки - чемпион !
Vadik
Vadik
вчера в 05:55
Круто!!!!
112910415
112910415
вчера в 05:26
кто бы мог подумать !
ОПС
ОПС
вчера в 04:21
Юран хороша начинает
Bastardo
Bastardo
вчера в 02:08
Какие злые Химки: 7-0 с Тамбовом, 5-1 с Торпедо
Mangur
Mangur
вчера в 01:20
Без комментариев
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 00:27
Поздравляю Химки с победой
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 00:24
Браво Химки!
спартак 1987
спартак 1987 ответил шацк
вчера в 00:22
уверен, сейчас финалист в еврокубки не попадает, только при условии победы в финале кубка как его обладатель попадает сразу в групповой этап лиги европы. уефа будет разбираться с финансами ростова, так что при плохом развитии событий для южан даже 7е место в рпл может дать пропуск в еврокубки. кубок России скорее всего выйграет учасник полуфинала зенит - Спартак, благодаря чиновникам не плохие шансы есть у урала, финал кубка будет в мае в Екатеренбурге ( место проведения решающего матча было выбранно в феврале этого года, зная про лёгкую сетку у урала, то что они продолжают борьбу за кубок России)
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 00:17
Химки с победой!
шацк
шацк ответил спартак 1987
вчера в 00:08
Ты уверен в этом? Последний раз так было с Тосно, которое умерло и сами отказались от Европы.
шацк
шацк ответил спартак 1987
вчера в 00:03
Вот это шутка, ты прямо Петросян! Вы я смотрю армейцев прошли и думаете так же газовых пройдете, посмотрим полуфинал будет бомбический...
шацк
шацк ответил ошалевший
вчера в 00:00
Я уверен в победе Зенита в чемпе, следовательно финалист кубка автоматом попадет лигу Европы. Но газовым еще поросят пройти надо до финала, а спартаку это единственный шанс попасть в Европейские кубки. Так понятно?
спартак 1987
спартак 1987 ответил Jeck Denielse
05 марта в 23:54, ред.
Вискарь, на этой ветке кони всю зиму пели, что у них не будет проблем с командой с 10го места, так что не говори " гоп" пока не перепрыгнул😉
mihaluch
mihaluch
05 марта в 23:52
"Химки" хорошо подготовились.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 23:47
Черноморец...Арсенал...Шинник...Химки...
Енисей...Томь...Ахмат...Спартак....
Какие разные пути к финалу...у Урала и Зенита...))

Третий финал Кубка у Урала за 4 года...
Достойный результат...
Жаль опять лишь финал....

Удачи Зениту...в оставшихся двух матчах до титула...!!!
nubom
nubom
05 марта в 23:34
Финал: Спартак-Урал 2:1
drug01
drug01
05 марта в 23:32
Счет по игре !!!
спартак 1987
спартак 1987 ответил ошалевший
05 марта в 23:31
от дерби динамо - Спартак всё никак не отойдёт😂
ошалевший
ошалевший ответил За адекватность
05 марта в 23:29
В ГЭ ЛЕ попадет только победитель кубка. Если им станет "Зенит", значит команда занявшая 4 место в РФПЛ.
6 место получит путёвку если кубок возьмёт команда из первой пятёрки,проигравший финалист при любых раскладах без евро,даже если победитель исчезнет,опыт с тосно уже есть
спартак 1987
спартак 1987 ответил шацк
05 марта в 23:28, ред.
если химки выйдут в финал и сыграют там с зенитом, чтобы подмосковной команде сыграть в еврокубках им нужно будет побеждать бомжей в финале, тогда они сыграют в лиге европы с группового этапа. попасть в европу просто выйдя в финал кубка России у химок не получится, в случае победы зенита в финале кубка в ле с 1го отборочного раунда свои силы попробует команда, которая займёт 6е место по итогам чемпионата
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