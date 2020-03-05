«Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Химки» обыграли «Торпедо» с крупным счетом — 5:1. В полуфинале команда из Московской области встретится с победителем пары «Шинник» — «Урал».
«Химки» — «Торпедо» 5:1 (2:0)
Голы: Тихий 27, Трошечкин 47, Барков 57, Корян 82, Полярус 85 — Сергеев 56
«Химки»: Хомич, Тихий, Данилкин, Смирнов, Гапон, Мартусевич, Полярус (Алиев, 86), Корян (Георгиевский, 88), Трошечкин, Боженов, Барков (Конате, 81).
«Торпедо»: Ботнарь, Шоркин, Кичин, Божин, Самсонов, Гордюшенко (Кертанов, 84), Рязанцев, Руденко (Лебеденко, 73), Адаев, Сергеев, Лях (Галоян, 46).
Предупреждения: Гордюшенко 23, Мартусевич 32, Руденко 34, Галоян 58, Конате 89
Во втором полуфинале Кубка встретятся «Спартак» и «Зенит».
22:11, 04 марта 2020 года
Определился соперник сине-бело-голубых по следующей стадии розыгрыша национального Кубка.
«Зенит» встретится в полуфинале турнира с московским «Спартаком», который обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
Матч пройдет 23 апреля на «Газпром Арене»; точное время будет определено дополнительно.
Да и по логике и честноку....какого перца Спартак должен третий кубковый матч подряд (Ростов,ЦСКА,Зенит) играть дома.....если какие то типы оставили в регламенте этот вопрос без внимания...то пусть приходит ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ......а не просто желание получить прибыль с третьего кубкового матча подряд на своей арене и не возрастающие шансы на успех...
22:11, 04 марта 2020 года
Определился соперник сине-бело-голубых по следующей стадии розыгрыша национального Кубка.
«Зенит» встретится в полуфинале турнира с московским «Спартаком», который обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
Матч пройдет 23 апреля на «Газпром Арене»; точное время будет определено дополнительно.
Да и по логике и честноку....какого перца Спартак должен третий кубковый матч подряд (Ростов,ЦСКА,Зенит) играть дома.....если какие то типы оставили в регламенте этот вопрос без внимания...то пусть приходит ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ......а не просто желание получить прибыль с третьего кубкового матча подряд на своей арене и не возрастающие шансы на успех...
У "Спартака" ...даже при казалось бы том хаосе что оставил после себя Кононов и при неоднозначных цорнопокупках всегда есть два не неоспоримых "козыря" в рукаве - это Лапочкино-Москалёвское лобби и неимоверно-неистовое желание трибун "заставить" свою команду играть....
И если мистер Лапочкин мудро "назначен" Федуном на первый же домашний матч в возобновлённом первенстве с непростым соперником (с Краснодаром).....то за победа над ЦСКА наверно на 100% - заслуга болельщиков......
Да и игроки и сами этого не скрывают....в интервью...
Спартак в дерби...на своём поле всегда фаворит...поэтому наверно и выиграл последние 3 дерби с армейцами из 4-х последних....
Да и то,единственное поражение армейцам в постчемпионский период случилось наверно именно из-за конфликта трибун и Глушакова....
Не думаю что Тодеско мега-тренер...как и не считаю что замена Фернандо-Зе Луишей на Тилей-Кралей супер-ход...но...
Но надо отдать должное болельщикам.....Спартака...
При их "неприятии" условных Кононова или Глушакова - это один Спартак....
Но при их невероятной аншлаговой поддержке тем более на своей арене - это совсем другой Спартак....и не важно кто в соперниках....Севилья...Зенит...или ЦСКА...5:1...3:1...3:2...
Лишь поэтому через 8 секунд после свистка Иванова об окончании дерби Спартак-ЦСКА первое что я спросил было - а где будет проходить полуфинал с Зенитом ??...))))
Как оказалось полуфинал будет там где Зенит за последние 9 игр со Спартаком ни разу не проиграл...7 побед и 2-е ничьи....- в Санкт Петербурге......
Красивого полуфинала...и честного судейства !!!
У "Спартака" ...даже при казалось бы том хаосе что оставил после себя Кононов и при неоднозначных цорнопокупках всегда есть два не неоспоримых "козыря" в рукаве - это Лапочкино-Москалёвское лобби и неимоверно-неистовое желание трибун "заставить" свою команду играть....
И если мистер Лапочкин мудро "назначен" Федуном на первый же домашний матч в возобновлённом первенстве с непростым соперником (с Краснодаром).....то за победа над ЦСКА наверно на 100% - заслуга болельщиков......
Да и игроки и сами этого не скрывают....в интервью...
Спартак в дерби...на своём поле всегда фаворит...поэтому наверно и выиграл последние 3 дерби с армейцами из 4-х последних....
Да и то,единственное поражение армейцам в постчемпионский период случилось наверно именно из-за конфликта трибун и Глушакова....
Не думаю что Тодеско мега-тренер...как и не считаю что замена Фернандо-Зе Луишей на Тилей-Кралей супер-ход...но...
Но надо отдать должное болельщикам.....Спартака...
При их "неприятии" условных Кононова или Глушакова - это один Спартак....
Но при их невероятной аншлаговой поддержке тем более на своей арене - это совсем другой Спартак....и не важно кто в соперниках....Севилья...Зенит...или ЦСКА...5:1...3:1...3:2...
Лишь поэтому через 8 секунд после свистка Иванова об окончании дерби Спартак-ЦСКА первое что я спросил было - а где будет проходить полуфинал с Зенитом ??...))))
Как оказалось полуфинал будет там где Зенит за последние 9 игр со Спартаком ни разу не проиграл...7 побед и 2-е ничьи....- в Санкт Петербурге......
Красивого полуфинала...и честного судейства !!!
Енисей...Томь...Ахмат...Спартак....
Какие разные пути к финалу...у Урала и Зенита...))
Третий финал Кубка у Урала за 4 года...
Достойный результат...
Жаль опять лишь финал....
Удачи Зениту...в оставшихся двух матчах до титула...!!!
Енисей...Томь...Ахмат...Спартак....
Какие разные пути к финалу...у Урала и Зенита...))
Третий финал Кубка у Урала за 4 года...
Достойный результат...
Жаль опять лишь финал....
Удачи Зениту...в оставшихся двух матчах до титула...!!!