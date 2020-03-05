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«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов

05 марта 2020, 01:08
УтрехтЛоготип футбольный клуб Утрехт2 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Аякс» потерпел поражение от «Утрехта» в полуфинале Кубка Нидерландов и покинул турнир.

Утрехт, стадион Галгенвард

«Утрехт» — «Аякс» 2:0 (1:0)
Голы: ван де Стрик 33, Густафсон 65 (пенальти)

«Утрехт»: Зут, Клайбер, ван дер Марел, Хоогма, Гувара, ван Овереем, Густафсон, Махер, Керк, Баэбек (Абасс 40), ван де Стрик
Главный тренер: Хейк Рене.

«Аякс»: Онана, Дест, Альварес (Перейра да Силва 81), Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Эккеленкамп (Хунтелар 69), Зийех, Тадич, Промес (Марин 81)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Хунтелар 72, Клайбер 87, Мартинес 89

Судья: Кёйперс Бьорн.

Напомним, амстердамский клуб также прекратил выступление в Лиге Европы, уступив в двухматчевом противостоянии «Хетафе».

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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
05 марта в 18:21
Утрехт с победой!
Parma1972
Parma1972
05 марта в 15:55
Аякс сдает
Albasin
Albasin
05 марта в 11:42
С Промесом Аякс будет обыкновенным середняком.
galem72
galem72
05 марта в 10:46
По такому случаю нужно срочно продать вдБ, чтоб не отходить от своего теперешнего тренда.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 марта в 10:46
В этом сезоне все ведущие голландские клубы время от времени начинает дико штормить. Накрыло вот и Аякс, надеюсь обойдется без оргвыводов.
Чингачгук
Чингачгук
05 марта в 10:40
Утрехт с победой!
Raamtvall
Raamtvall
05 марта в 09:22
Амстердамская школота - всё.
Nazi
Nazi
05 марта в 08:38
Бабло хапают на тотализаторе и немеренно...
офигенный
офигенный
05 марта в 02:50
Афигеть
ДСА
ДСА
05 марта в 02:47
Аякс уже не тот.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
05 марта в 01:25
Как только Промеска появился в Аяксе, так и началось.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 марта в 01:20
Аякс летит всем подряд, явный кризис в команде.
Ablom
Ablom
05 марта в 01:14
Каковы будут комментарии тарасовских?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
05 марта в 01:12
Отовсюду вылетели)))) Недолго длилась сказка.
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