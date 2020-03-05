«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов

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05 марта 2020, 01:08

«Аякс» потерпел поражение от «Утрехта» в полуфинале Кубка Нидерландов и покинул турнир.

Утрехт, стадион Галгенвард

«Утрехт» — «Аякс» 2:0 (1:0)

Голы: ван де Стрик 33, Густафсон 65 (пенальти)

«Утрехт»: Зут, Клайбер, ван дер Марел, Хоогма, Гувара, ван Овереем, Густафсон, Махер, Керк, Баэбек (Абасс 40), ван де Стрик

Главный тренер: Хейк Рене.

«Аякс»: Онана, Дест, Альварес (Перейра да Силва 81), Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Блинд, Эккеленкамп (Хунтелар 69), Зийех, Тадич, Промес (Марин 81)

Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

Предупреждения: Хунтелар 72, Клайбер 87, Мартинес 89

Судья: Кёйперс Бьорн.

Напомним, амстердамский клуб также прекратил выступление в Лиге Европы, уступив в двухматчевом противостоянии «Хетафе».