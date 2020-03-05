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«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

05 марта 2020, 00:36
Шеффилд УэнсдейЛоготип футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» благодаря голу форварда Серхио Агуэро на 53-й минуте.

Шеффилд, стадион Хиллсбро

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Кун Агуэро 53

«Шеффилд Уэнсдей»: Уилдсмит, Мерфи, Палмер, Иорфа, Бернер (Лис 46), Фокс, Ли (Хант 63), Пелупесси, Беннэн, да Крус, Форестьери (Флетчер 56)
Главный тренер: Монк Гарри.

«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди, Бернарду Силва, Родри, Сильва, Марез, Кун Агуэро (Стерлинг 86), Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Палмер 36, Марез 88

Судья: Оливер Майкл.

В параллельном матче «Лестер» обыграл «Бирмингем».

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
05 марта в 15:02
МС с победой!
нечитайло
нечитайло
05 марта в 11:52
Скромно
Hoyar
Hoyar
05 марта в 11:14
Сити всё правильно делает, экономит силы в апл, в кубках, видно основной упор на ЛЧ.
max74
max74
05 марта в 10:39
Ожидаемо
Roman73
Roman73
05 марта в 08:21, ред.
Побольше командного движения и любого соперника можно остановить .
Плохая реализация не даёт назвать Сити грандом.
И плохая реализация не даст им стать грандом.
Большая глубина у английского футбола, чемпионшип способен бороться с лучшими .
Бернарду совсем плох.
shlomo
shlomo
05 марта в 06:24
Ожидаемо...МС с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
05 марта в 02:35
Еле-еле ....
Чистый договоррняк !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 марта в 01:35
Сенсация
sihafazatron
sihafazatron
05 марта в 01:07
С победой! На очереди Ньюкасл)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
05 марта в 01:00
Довольно скромно, если учитывать, что МС играл с командой, которая выиграла в чемпионшип 1 игру в 5 матчах, но для прохода и этого было достаточно.
Чингачгук
Чингачгук
05 марта в 00:38
МС с победой!
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