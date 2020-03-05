«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» благодаря голу форварда Серхио Агуэро на 53-й минуте.
Шеффилд, стадион Хиллсбро
«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити» 0:1 (0:0)
Голы: Кун Агуэро 53
«Шеффилд Уэнсдей»: Уилдсмит, Мерфи, Палмер, Иорфа, Бернер (Лис 46), Фокс, Ли (Хант 63), Пелупесси, Беннэн, да Крус, Форестьери (Флетчер 56)
Главный тренер: Монк Гарри.
«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди, Бернарду Силва, Родри, Сильва, Марез, Кун Агуэро (Стерлинг 86), Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Палмер 36, Марез 88
Судья: Оливер Майкл.
В параллельном матче «Лестер» обыграл «Бирмингем».
Плохая реализация не даёт назвать Сити грандом.
И плохая реализация не даст им стать грандом.
Большая глубина у английского футбола, чемпионшип способен бороться с лучшими .
Бернарду совсем плох.
Плохая реализация не даёт назвать Сити грандом.
И плохая реализация не даст им стать грандом.
Большая глубина у английского футбола, чемпионшип способен бороться с лучшими .
Бернарду совсем плох.
Чистый договоррняк !
Чистый договоррняк !