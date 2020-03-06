Появились фотографии розовой формы «Барселоны» на следующий сезон

В Сети появились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон.
Одной из главных примечательных особенностей является то, что форма выполнена в розовом цвете.
В текущем сезоне выездная форма команды исполнена в желтом цвете.
В Сети появились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон.
Одной из главных примечательных особенностей является то, что форма выполнена в розовом цвете.
В текущем сезоне выездная форма команды исполнена в желтом цвете.
А судье на 63 подвесить пару няшных розовых наручников, вместо красной карточки.
А судье на 63 подвесить пару няшных розовых наручников, вместо красной карточки.
Нужно ещё и для тренера розовый костюм тройку сшить. Тогда и тренерский штаб соперника будет всю игру на него отвлекаться...
Нужно ещё и для тренера розовый костюм тройку сшить. Тогда и тренерский штаб соперника будет всю игру на него отвлекаться...