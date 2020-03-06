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Появились фотографии розовой формы «Барселоны» на следующий сезон

вчера, 22:20

В Сети появились фотографии третьей формы «Барселоны» на следующий сезон.

Одной из главных примечательных особенностей является то, что форма выполнена в розовом цвете.

Появились фотографии розовой формы «Барселоны» на следующий сезон

В текущем сезоне выездная форма команды исполнена в желтом цвете.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил Hamman
сегодня в 02:37, ред.
Это такой тактический ход! Сопернику будет сложно сконцентрироваться на игре, так как их будет постоянно пробивать на смех. Нужно ещё и для тренера розовый костюм тройку сшить. Тогда и тренерский штаб соперника будет всю игру на него отвлекаться...
И еще розовый пушистый мяч!
А судье на 63 подвесить пару няшных розовых наручников, вместо красной карточки.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:10
Розовые стали.Барса умеет играть только в своей домашней гранатовой форме
Hamman
Hamman
сегодня в 00:28
Это такой тактический ход! Сопернику будет сложно сконцентрироваться на игре, так как их будет постоянно пробивать на смех.
Нужно ещё и для тренера розовый костюм тройку сшить. Тогда и тренерский штаб соперника будет всю игру на него отвлекаться...
Стеллс
Стеллс
сегодня в 00:02
Самая клоунская форма была разные цвета на две половины,как в цирке,но в этом году в ней играет Юве.Спонсоры издеваются над футболистами и отказаться нельзя,розовая форма была у всех.К счастью она третья.
NOVA
NOVA
вчера в 23:52
для девчат самое то!!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 23:51
под белые гольфики и черные трусишки пойдет
neomessi
neomessi
вчера в 23:39
Сромота
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:15
Основной надо ее им
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Тага Дага
вчера в 23:15
Информация для срача....какая разница в каком цвете обыграть реал...
Действительно, какая разница, если в каком обыгрывать, если вы все равно проиграете?))
mortid
mortid
вчера в 23:06, ред.
Аля свинка Пеппа )))) клоуны.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:59
Для каталонского балета самое то
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:59
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:52
Информация для срача....какая разница в каком цвете обыграть реал...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:36
И новый гимн в виде песенки Алёны Свиридовой "Розовый фламинго"! Уникальный клуб из столицы лгбд.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
вчера в 22:26
Нужно срочно возвращать Неймара! В этой форме он будет вообще огонь!!!
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