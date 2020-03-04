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Появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма»

04 марта 2020, 09:56

В Сети появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.

Примечательно, что новая футболка будет исполнена в желтом цвете, что не совсем традиционно для «шпор». 

Появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма»

Ранее была представлена новая форма сборной Германии.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
04 марта в 13:40
нашел милое видео с презентации этой формы. Ставь лайк, если тоже считаеш что форма игрокам ТТХ к лицу!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Ptaha91
04 марта в 12:04
Ахахаха
Ptaha91
Ptaha91 ответил cannongun
04 марта в 11:20
в убожестве портовня уже бегает спокон веков
никто не покупает форму кур из за того что она убогая или из за того что у кур 3 болельщика?
cannongun
cannongun ответил Ptaha91
04 марта в 10:49
мдаа... надеюсь , что хоть для нас Найк создаст норм форму а не это убожество
в убожестве портовня уже бегает спокон веков
ст_прапорщик
ст_прапорщик
04 марта в 10:47
Предыдущий 3-й комплект был покрасивше. Сойдёт, надеюсь, фартовая...
Ptaha91
Ptaha91
04 марта в 10:27
мдаа... надеюсь , что хоть для нас Найк создаст норм форму а не это убожество
DXTK
DXTK
04 марта в 10:11
цвет цыпленка чикин желтый.
cannongun
cannongun
04 марта в 10:03
зачет!
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