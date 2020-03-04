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04 марта 2020, 09:56

В Сети появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.

Примечательно, что новая футболка будет исполнена в желтом цвете, что не совсем традиционно для «шпор».

Ранее была представлена новая форма сборной Германии.