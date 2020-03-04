В Сети появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.
Примечательно, что новая футболка будет исполнена в желтом цвете, что не совсем традиционно для «шпор».
Ранее была представлена новая форма сборной Германии.
В Сети появились фотографии третьей формы «Тоттенхэма» на следующий сезон.
Примечательно, что новая футболка будет исполнена в желтом цвете, что не совсем традиционно для «шпор».
Ранее была представлена новая форма сборной Германии.
https://www.youtube.com/watch?v=hhF1eUmrKA4