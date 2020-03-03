В Сети появились фотографии выездной формы сборной Шотландии.
В этой футболке национальная команда сыграет со сборной Израиля. Встреча состоится в рамках плей-офф к Евро-2020.
Ранее была представлена новая форма сборной Германии.
В Сети появились фотографии выездной формы сборной Шотландии.
В этой футболке национальная команда сыграет со сборной Израиля. Встреча состоится в рамках плей-офф к Евро-2020.
Ранее была представлена новая форма сборной Германии.
Старая форма покруче была
Старая форма покруче была