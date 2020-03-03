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Появились фотографии выездной формы сборной Шотландии

03 марта 2020, 11:23

В Сети появились фотографии выездной формы сборной Шотландии. 

В этой футболке национальная команда сыграет со сборной Израиля. Встреча состоится в рамках плей-офф к Евро-2020. 

Появились фотографии выездной формы сборной Шотландии

Ранее была представлена новая форма сборной Германии.

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:14
А почему не платья.
Zenit_84
Zenit_84
03 марта в 12:48
Килт должен быть
Obdulio Varela
Obdulio Varela
03 марта в 12:40

Старая форма покруче была
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил cevin cigan
03 марта в 11:45
Точняк! Европейские арги! Кто гномярой будет № 10?
Кстати, игроки сборной Аргентины, думаю, совсем не против, чтобы у них гнома украли)) Им тоже хочется нормально поиграть)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил cevin cigan
03 марта в 11:39
Точняк! Европейские арги! Кто гномярой будет № 10?
Не знаю, какой там игрок проявляет себя только с Люксембургами, а в важных матчах прячется и потом всю команду обвиняет в поражении? Надо посмотреть.
cevin cigan
cevin cigan ответил Еноты за Арсенал
03 марта в 11:35
Аргентинцы, надеюсь, не в обиде, что у них форму украли и полоски на ней сдвинули)
Точняк! Европейские арги! Кто гномярой будет № 10?
Kuvan
Kuvan
03 марта в 11:34
Вид не товарный.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 11:26
Аргентинцы, надеюсь, не в обиде, что у них форму украли и полоски на ней сдвинули)
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