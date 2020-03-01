Появились фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020

В Сети появились фотографии домашней формы сборной Италии на предстоящий турнир Евро-2020.
Новый комплект формы сохранил традиционные элементы дизайна итальянской сборной.
Ранее появились фотографии выездной формы сборной Германии на Евро-2020.
В Сети появились фотографии домашней формы сборной Италии на предстоящий турнир Евро-2020.
Новый комплект формы сохранил традиционные элементы дизайна итальянской сборной.
Ранее появились фотографии выездной формы сборной Германии на Евро-2020.
На черном следов не видно))) или под Интер косят )))
На черном следов не видно))) или под Интер косят )))