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Появились фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020

01 марта 2020, 11:18

В Сети появились фотографии домашней формы сборной Италии на предстоящий турнир Евро-2020.

Новый комплект формы сохранил традиционные элементы дизайна итальянской сборной. 

Появились фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020

Ранее появились фотографии выездной формы сборной Германии на Евро-2020.

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Все комментарии
Italian13
Italian13 ответил Baggio R.
04 марта в 11:22
Черный воротник совсем не в тему
Согласен :)
На черном следов не видно))) или под Интер косят )))
Baggio R.
Baggio R.
01 марта в 14:28
Черный воротник совсем не в тему
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