Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»

Официальный представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо поделился мнением о переходе российского нападающего из «Локомотива» в «Сельту».

Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На мой взгляд, у него есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки, и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Фёдор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Рисинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0. Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других.