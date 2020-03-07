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Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»

вчера, 04:23

Официальный представитель Ла Лиги Даниэль Серехидо поделился мнением о переходе российского нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На мой взгляд, у него есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки, и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Фёдор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Рисинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0. Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других.

Аренду Смолова в «Сельту» также прокомментировал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 15:04, ред.
Один забитый гол райялю ни о чем не говорит!
Чингачгук
Чингачгук
вчера в 09:12
Еще наплачутся.
STVA 1
STVA 1
вчера в 04:26
Удачи!
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