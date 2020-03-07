Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» признался, что с уходом нападающего в «Милан» атмосфера в американском клубе стала намного приятнее.

Атмосфера в клубе, безусловно, стала лучше. Со временем, она наладится совсем, как и химия.

[При Ибрагимовиче] у тебя не могло быть свободы. И это было очень неприятно. Хотелось буквально снять бутсы и просто уйти с поля. Тяжело играть против него, но вместе с ним делать это ещё сложнее.