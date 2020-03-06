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Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»

вчера, 22:03

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился мнением о своей адаптации в стане «красных»:

В последние три месяца происходили такие вещи, которые делали меня счастливым. Но хочется делать больше голов и передач. Чувствую голод к этому. Не знаю, чему мне еще стоит научиться. Чувствую, что стал лучше понимать философию Клоппа и прогрессирую.

Я должен показывать результат. Это важно для завоевания авторитета в команде и среди болельщиков. Мне необходимо достичь этого. Провел здесь три месяца и сыграл в малом количестве матчей. Мое игровое время невелико. Однако это не причина для отговорок.

Все еще учусь понимать команду, но ненавижу ждать. Ежедневно отдаю все силы, чтобы вносить свой вклад в команду. У меня не так много шансов, но необходимо оправдывать ожидания тренера, когда он нуждается в моих услугах.

Напомним, что Минамино перешел в «Ливерпуль» зимой из «Зальцбурга». 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:11
Бодрый самурай получит игровое время ближе к завершению сезона.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:04
когда выходить на поле , видно, что очень старается, молодец! но чувствуется какое то мелкое недопонимание, небольшая несыгранность с партнерами . Такуми надо почаще выпускать, давать игровое время
itujan
itujan
сегодня в 00:10
Удачи!
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