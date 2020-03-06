Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился мнением о своей адаптации в стане «красных»:

В последние три месяца происходили такие вещи, которые делали меня счастливым. Но хочется делать больше голов и передач. Чувствую голод к этому. Не знаю, чему мне еще стоит научиться. Чувствую, что стал лучше понимать философию Клоппа и прогрессирую.

Я должен показывать результат. Это важно для завоевания авторитета в команде и среди болельщиков. Мне необходимо достичь этого. Провел здесь три месяца и сыграл в малом количестве матчей. Мое игровое время невелико. Однако это не причина для отговорок.

Все еще учусь понимать команду, но ненавижу ждать. Ежедневно отдаю все силы, чтобы вносить свой вклад в команду. У меня не так много шансов, но необходимо оправдывать ожидания тренера, когда он нуждается в моих услугах.