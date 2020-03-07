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Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

сегодня, 02:07

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Мне всё равно, критикуют ли меня в Аргентине [за мои высказывания]. Я большой патриот Аргентины, а Месси – феномен, но в данный момент он им не является.

Они неправильно обращаются с ним, потому что постоянно его превозносят, это неправильно. Он привыкает к этому и начинает больше ходить по полю пешком. А он должен играть лучше.

Лионель и Криштиану – два лучших футболиста в мире. Но Месси должен быть лучше. Он привык играть в медленном темпе, гуляя по полю, и те, кто разбирается в футбол, считают так же, как я. Перестань, парень. Ты должен играть хорошо.

Когда в команде есть игрок вроде Месси, его партнёры постоянно отдают мяч ему, как это было с Марадоной и Пеле. Они портят команду и не дают ей раскрыться на полную. Команда привыкает отдавать мяч только ему.

Отметим, Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале.

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Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 04:33
Ложкоед привык пешеходничать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:17
А за что его признали лучшим в феврале? За голы в ворота некчемного Эйбара???)))
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 02:15
Голы Мальорке, Эквадору и Боливии в этом месяце, и глоры снова заорут, что он бог, ахах
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