Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти в интервью El Chiringuito вновь подверг критике своего соотечественника, капитана «Барселоны» .

Мне всё равно, критикуют ли меня в Аргентине [за мои высказывания]. Я большой патриот Аргентины, а Месси – феномен, но в данный момент он им не является.

Они неправильно обращаются с ним, потому что постоянно его превозносят, это неправильно. Он привыкает к этому и начинает больше ходить по полю пешком. А он должен играть лучше.

Лионель и Криштиану – два лучших футболиста в мире. Но Месси должен быть лучше. Он привык играть в медленном темпе, гуляя по полю, и те, кто разбирается в футбол, считают так же, как я. Перестань, парень. Ты должен играть хорошо.

Когда в команде есть игрок вроде Месси, его партнёры постоянно отдают мяч ему, как это было с Марадоной и Пеле. Они портят команду и не дают ей раскрыться на полную. Команда привыкает отдавать мяч только ему.