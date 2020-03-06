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Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»

вчера, 21:13

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен поддержал форварда каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец смог отличиться только в одном из последних семи встреч команды.

Меня это не волнует. Если бы он забивал, было бы лучше, но это не является проблемой для меня. Такое может случиться с любым. Лео забивал огромное количество голов на протяжении 14 лет. Просто сейчас у него такой период в карьере.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:22
Странный тренер.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 00:33
В Барселоне линию защиты полностью надо менять. Испания почти без нападения выиграла чемпионат мира
Чингачгук
Чингачгук ответил вячеслав остапенко
сегодня в 00:33
Сетьен прав мы тоже так считаем
Кто это мы?
Roman73
Roman73
сегодня в 00:26, ред.
Проблема Барсы не в одном Месси .
Из новых за последние два-три года заиграл один Артуро Видаль.
Артур неплох при условии, что ему дадут ( тренер и Месси ) достаточно пространства и свободы ).
Коутиньо, Дембеле, Гризман --это провал.
И главное слишком однообразная тактика, замкнутая на одном Месси.
И слишком мало игровых ( автоматических ) связей, по сути только Альба -Месси.
С Барсой стало просто броться, блокируй Месси, прерви передачи от Альбы и всё нет проблем.
Фатти. Не момент сейчас наигрывать сына полка, никакущего .
Фатти ребёнок , отлетает от мужиков , как пушинка.
его бы отложить на следующий сезон, место занимает впустую.
А вот от Брейтвейта будет польза, видно потенциал, вот кого надо наигрывать.
Вообще к Барсе надо присмотреться, не идёт ли она по пути Милана ?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:16
Месси по сути играет в полузащите, подает угловые и штрафные. Отыграться стало не с кем , Гризман надежд пока не оправдывает. Одному просто нереально тащить команду.
Очень уныло Барса выглядит на данный момент.
League1
League1
вчера в 23:07
Аха, тагдаг меськаглористый! Испугался? Игнор мне включил? ))))))
Ну да, понимаю, за гномяру болеть , себя не уважать.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:56
Главное было бы кому отдать мяч...а то закрывают его пол командой...он не знает кому пасовать.Нападение Барсы сейчас не блещет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 22:54
Сетьен прав мы тоже так считаем
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:53
время покажет...
Footbolista
Footbolista ответил Russiаnhammer
вчера в 22:20
Если действительно не имеешь претензий(насчет оскорблений и прочих насилий),то поспособствуй восстановлению правды.Я убежден,что удаливший ко мне предвзят,и мои потуги будут бессмысленны.
Думаю это вряд ли поможет... у модераторов свои представления о правилах, слегка отличные от наших...я свое мнение уже высказал...эти посты доступны, в том числе и модераторам...специально им писать не буду...извини...за себя тоже ходатайствовал сам с допаккаунта...
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил Footbolista
вчера в 22:16
Возможно...меня по ошибке пару дней тому назад на 7 суток забанили...но потом разобрались быстро...
Если действительно не имеешь претензий(насчет оскорблений и прочих насилий),то поспособствуй восстановлению правды.Я убежден,что удаливший ко мне предвзят,и мои потуги будут бессмысленны.
Footbolista
Footbolista ответил Russiаnhammer
вчера в 22:13
Возможно...меня по ошибке пару дней тому назад на 7 суток забанили...но потом разобрались быстро...
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил Footbolista
вчера в 22:11
Я не жаловался если честно...и как видишь по моему ответу, даже не обиделся...
Видимо модератор просто ошибся.Ну или погорячился.
Footbolista
Footbolista ответил Russiаnhammer
вчера в 22:09
Я не жаловался если честно...и как видишь по моему ответу, даже не обиделся...
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответил Footbolista
вчера в 22:08
Бывает)...мои мысли не каждому в зачет заходят... да и новость про Месси ...
Оскорбил что-ли? Или угрожал физ.насилием?
Ты-то сам как оценишь этот бан на сутки?!,если честно
League1
League1 ответил Брулин
вчера в 21:59
Это не засуха, это затишье перед бурей.
Ну да, осасуны они ждут своего хероя.
League1
League1
вчера в 21:57
Я тоже думаю, что не волноваться не стоит. Осасуны ещё впереди. Сильным он никогда не умел забивать. На то он и осасунщик.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:56
Купили же нового напа, вот он пусть и забивает, что вы от полузаща хотите))
Footbolista
Footbolista ответил волгодон 2
вчера в 21:39
Бывает)...мои мысли не каждому в зачет заходят...
да и новость про Месси ...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 21:37
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:30, ред.
    Старые заслуги не пойдут в зачет новых побед...новый период в карьере называется "Здравствуй пенсия"...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:24
    Рискует Сетьен.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:15
    Это не засуха, это затишье перед бурей.
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