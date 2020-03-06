Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен поддержал форварда каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец смог отличиться только в одном из последних семи встреч команды.
Меня это не волнует. Если бы он забивал, было бы лучше, но это не является проблемой для меня. Такое может случиться с любым. Лео забивал огромное количество голов на протяжении 14 лет. Просто сейчас у него такой период в карьере.
Из новых за последние два-три года заиграл один Артуро Видаль.
Артур неплох при условии, что ему дадут ( тренер и Месси ) достаточно пространства и свободы ).
Коутиньо, Дембеле, Гризман --это провал.
И главное слишком однообразная тактика, замкнутая на одном Месси.
И слишком мало игровых ( автоматических ) связей, по сути только Альба -Месси.
С Барсой стало просто броться, блокируй Месси, прерви передачи от Альбы и всё нет проблем.
Фатти. Не момент сейчас наигрывать сына полка, никакущего .
Фатти ребёнок , отлетает от мужиков , как пушинка.
его бы отложить на следующий сезон, место занимает впустую.
А вот от Брейтвейта будет польза, видно потенциал, вот кого надо наигрывать.
Вообще к Барсе надо присмотреться, не идёт ли она по пути Милана ?
Из новых за последние два-три года заиграл один Артуро Видаль.
Артур неплох при условии, что ему дадут ( тренер и Месси ) достаточно пространства и свободы ).
Коутиньо, Дембеле, Гризман --это провал.
И главное слишком однообразная тактика, замкнутая на одном Месси.
И слишком мало игровых ( автоматических ) связей, по сути только Альба -Месси.
С Барсой стало просто броться, блокируй Месси, прерви передачи от Альбы и всё нет проблем.
Фатти. Не момент сейчас наигрывать сына полка, никакущего .
Фатти ребёнок , отлетает от мужиков , как пушинка.
его бы отложить на следующий сезон, место занимает впустую.
А вот от Брейтвейта будет польза, видно потенциал, вот кого надо наигрывать.
Вообще к Барсе надо присмотреться, не идёт ли она по пути Милана ?
Очень уныло Барса выглядит на данный момент.
Очень уныло Барса выглядит на данный момент.
Ну да, понимаю, за гномяру болеть , себя не уважать.
Ну да, понимаю, за гномяру болеть , себя не уважать.
Ты-то сам как оценишь этот бан на сутки?!,если честно
Ты-то сам как оценишь этот бан на сутки?!,если честно
да и новость про Месси ...
да и новость про Месси ...