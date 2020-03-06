Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»

Наставник «Барселоны» поддержал форварда каталонцев . Аргентинец смог отличиться только в одном из последних семи встреч команды.

Меня это не волнует. Если бы он забивал, было бы лучше, но это не является проблемой для меня. Такое может случиться с любым. Лео забивал огромное количество голов на протяжении 14 лет. Просто сейчас у него такой период в карьере.