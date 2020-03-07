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«Рома» пожертвовала римской больнице 3500 масок для борьбы с коронавирусом

вчера, 13:02

Пресс-служба «Ромы» на официальном сайте сообщила, что клуб оказал помощь римской больнице имени Ладзаро Спалланцани для борьбы с коронавирусом.

«Рома» передала больнице 2 тысячи масок с респираторами, 1 500 стандартных масок и 60 бутылок дезинфицирующего геля. Со вторника, 10 марта, «Рома» также начнет процесс распределения 2000 бутылок дезинфицирующего геля для клиентов фан-шопа.

Тем временем стало известно, что итальянские судьи отстранены от работы на матчах ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 13:27
Сдачу монетками забирали походу )
ДСА
ДСА
вчера в 13:19
Купили где-то по дешёвке.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 13:09
Аж на 250 долларов закупились, судя по всему.

Вот это щедрость))
cska1948
cska1948
вчера в 13:08, ред.
Очень "серьёзная" жертва...
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