«Рома» пожертвовала римской больнице 3500 масок для борьбы с коронавирусом

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вчера, 13:02

Пресс-служба «Ромы» на официальном сайте сообщила, что клуб оказал помощь римской больнице имени Ладзаро Спалланцани для борьбы с коронавирусом.

«Рома» передала больнице 2 тысячи масок с респираторами, 1 500 стандартных масок и 60 бутылок дезинфицирующего геля. Со вторника, 10 марта, «Рома» также начнет процесс распределения 2000 бутылок дезинфицирующего геля для клиентов фан-шопа.

Тем временем стало известно, что итальянские судьи отстранены от работы на матчах ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол