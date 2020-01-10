Голкипер «Брайтона» пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в 22-м туре АПЛ

Голкипер «Брайтона» Мэти Райан объявил, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии:
Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями в матчах 22-го тура АПЛ.
Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил начал оплачивать операции 1000 детей.
Драмбасу, ирану, сирии, африке помогаем, а у себя пожары не можем потушить.
Драмбасу, ирану, сирии, африке помогаем, а у себя пожары не можем потушить.
Так же пох на мирных людей которых убивают в Сирии, Ираке, Афгане.
Животные и леса в Австралии важнее.
Двойные стандарты везде в общем.
Так же пох на мирных людей которых убивают в Сирии, Ираке, Афгане.
Животные и леса в Австралии важнее.
Двойные стандарты везде в общем.