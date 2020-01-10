Голкипер «Брайтона» пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в 22-м туре АПЛ

сегодня, 13:07

Голкипер «Брайтона» объявил, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии:

Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями в матчах 22-го тура АПЛ .

Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил начал оплачивать операции 1000 детей.