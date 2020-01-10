ГлавнаяНовости

Голкипер «Брайтона» пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в 22-м туре АПЛ

сегодня, 13:07

Голкипер «Брайтона» Мэти Райан объявил, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии:

Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями в матчах 22-го тура АПЛ.

Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил начал оплачивать операции 1000 детей. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Озил начал оплачивать операции 1000 детей
25 декабря 2019 Комментарии18
Буффон и Роналду посетили больницу с благотворительной целью
07 декабря 2019 ВидеоКомментарии6
«Бавария» награждена орденом за программу социальной поддержки
18 ноября 2019 Комментарии2
ЦСКА поддержит турнир среди команд людей с синдромом Дауна
12 ноября 2019
Игроки «Саутгемптона» переведут часть своей зарплаты на благотворительность
28 октября 2019 Комментарии5
Дуглас Сантос - о костюме льва: «Было трудно побороть стыд и стеснение»
22 октября 2019 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 13:50
Где было правительство наше когда горела тайга?

Драмбасу, ирану, сирии, африке помогаем, а у себя пожары не можем потушить.
Belgie2009
Belgie2009 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 13:43
Ему и всему миру на это пох..
Так же пох на мирных людей которых убивают в Сирии, Ираке, Афгане.
Животные и леса в Австралии важнее.
Двойные стандарты везде в общем.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:16
Где он был, когда тайга в cибири горела?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:12
Надо вратарям поднапрячься.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100