Дети с ДЦП примут участие в международном турнире «Кубок добра»

сегодня, 17:12

25 января в Москве на стадионе «Сапсан Арена» пройдет третий зимний международный турнир по футболу среди детей от 10 до 15 лет «Кубок Добра».

В этом году за первенство в чемпионате поборются команды из России, Англии, США , Индии, Франции и Израиля.

Традиционно в кубке принимает участие команда детей с синдромом ДЦП «Спартак-Москва» под патронажем советского футболиста Сергея Шавло и тренера - чемпиона Паралимпийских игр 2000 года Виктора Морозова. Вторая команда детей с ДЦП - «Спартанец» из г. Щелково.

Руководитель фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова прокомментировала это событие.

Детям с ОВЗ необходимы не только медицинская помощь и сопровождение, регулярные занятия спортом, но и возможность участвовать в соревнованиях, бороться за призовые места, сражаться и побеждать. Насыщенная событиями и эмоциями жизнь - важнейшая составляющая социальной реабилитации детей с ОВЗ. Мы развиваем этот проект дальше на российском и международном уровне.

В течение всего турнира будет организован сбор благотворительных средств, для последующей передачи на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.