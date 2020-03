Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в первых 100 играх АПЛ

«Ливерпуль» во встрече 29-го тура АПЛ оказался сильнее «Борнмута». Форвард «красных» отметился одним голом.

Таким образом, за первые 100 матчей в чемпионате Англии в составе «Ливерпуля» египетский футболист забил 70 мячей. Салах стал рекордсменом мерсисайдского клуба по этому показателю в АПЛ .

Предыдущее лучшее достижение было у испанского экс-нападающего (63 гола). По 62 мяча в первых 100 играх чемпионата Англии забили и . Далее следуют (54 гола) и (50 мячей).

