«Ливерпуль» выиграл 22 домашние встречи подряд в АПЛ

«Ливерпуль» в домашнем матче 29-го тура АПЛ одержал волевую победу над «Борнмутом».

Таким образом, мерсисайдцы выиграли 22 игры подряд на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии. Это рекордный показатель в истории высшего дивизиона.

Вторую строчку по данному показателю также занимает «Ливерпуль», на счету которого с января по декабрь 1972 года был 21 выигрыш подряд в домашних встречах. Третье место делят «Ньюкасл», «Престон» и «Манчестер Сити» (по 20 побед).

🏠 Liverpool have set a new top division record of 22 successive home wins



Most successive home wins in top division

2️⃣2️⃣ Liverpool Feb 2019-to date

2️⃣1️⃣ Liverpool Jan-Dec 1972

2️⃣0️⃣ wins (Man City Newcastle, Preston) pic.twitter.com/WY9ztyO9fb