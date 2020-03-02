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Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг

02 марта 2020, 19:50

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лидером по количеству созданных явных голевых моментов в топ-5 лигах за последние пять лет. В среднем аргентинец создает явный момент за 90 минут.

Напомним, что недавно Месси установил очередной рекорд в «Барселоне».

Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил Абдурахман Джантемиров
04 марта в 21:44
Марсело вроде прервал выход один на один, а не каземиро, нет?) и ещё один выход был, который Марсело не успел заблокировать. Месси в том матче не сыграл на своём уровне. Но про Каземиро комментаторы хорошо в уши насс..
Тага Дага
Тага Дага ответил Абдурахман Джантемиров
04 марта в 20:41
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответил Тага Дага
    04 марта в 15:42
    Да мне все равно что там у Роналду, они оба уже не показывают ничего толком)) Месси раз в полгода в матчах с эйбарами, Осасунами да Леганесами божит и вы этому так радуетесь буд-то чудо сотворил)) прошло их время
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Абдурахман Джантемиров
    04 марта в 15:30
    Статистику аналду набивает. ...коронный пенка...
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответил Тага Дага
    04 марта в 09:00
    Каземиро доказал кто такой Месси! Надо менять барсе его, старенький стал, раньше хоть как-то пытался показать из себя великого футболиста, а теперь в силах только эйбарам да осасунам ложить
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответил Agamaga
    04 марта в 08:53
    Но Месси не забил потому что Каземиро не позволил😃
    Шатаут
    Шатаут ответил Василий 50
    03 марта в 11:25
    Для Месси важнее личная статистика, чем результаты команды.
    Эта мечта тебе во сне приснилась???... Ты попутал это с дрыг-ногой.... И сделал это специально...
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответил Gelious
    03 марта в 11:06
    А вообще не понимаю, как команда может говорить, что у нее нету денег на повышение оклада Месси, когда у нее еще есть стадион. который можно продать
    Можно еще продать базу и академку, и снизить оклады остальных.
    abramjan
    abramjan ответил Том Хеннинг Эвребе
    03 марта в 11:02, ред.
    Представь, если бы он еще летал и стрелял лазерами из глаз?
    через лет 10 "свидетели месси " будут рассказывать что так и было)))...а еще раздвигал влрота и поднимал штангу усилием воли когда пущеный им мяч летел мимо(короче меси это реинкарнация Хоттабыча0
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответил eleven LC
    03 марта в 09:16
    Кто бы сомневался, это ведь основная работа Месси,управлять игрой А представьте если бы он ещё и бегал,а не ходил
    Представь, если бы он еще летал и стрелял лазерами из глаз?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 марта в 09:09
    "Барселоне" от этого не легче.
    Gelious
    Gelious ответил Том Хеннинг Эвребе
    03 марта в 08:29
    Снова сын великой Каталонии на первом месте. Месси переподписывать надо и повышать оклад процентов на 20-30%, а лучше- на все 100%. Зачем покупать всякий шлак, когда эти деньги можно потратить на Месси?
    А вообще не понимаю, как команда может говорить, что у нее нету денег на повышение оклада Месси, когда у нее еще есть стадион. который можно продать
    Кьянти
    Кьянти ответил da da da
    03 марта в 07:54
    Не тянет физически, ахахах 😄 он в 34 года бегает со скоростью 35 км в час и прыгает в высоту на 80 см от земли, а скорость мяча при ударе 100 км в час. Ваще слабак.
    Сергей Вершинин
    Сергей Вершинин ответил da da da
    03 марта в 07:49
      Agamaga
      Agamaga ответил Абдурахман Джантемиров
      03 марта в 07:06
      Самому Каземиро скорее снятся страшные сны, ведь он максимум пару раз мог остановить Месси, и останавливал он аргентинца только с нарушениями и выходы были один на один. Забей Месси, Гризманн, Артур сейчас про этого лысого бразильца и не вспоминали.
      Agamaga
      Agamaga
      03 марта в 07:01
      Ни у кого нет сомнений, что Месси намного превосходит любого игрока и заслуженно возглавляет подобные рейтинги.
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Абдурахман Джантемиров
      03 марта в 06:50
      Де Брюйне доказал кто он такой...0.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      03 марта в 06:05
      Снова сын великой Каталонии на первом месте. Месси переподписывать надо и повышать оклад процентов на 20-30%, а лучше- на все 100%. Зачем покупать всякий шлак, когда эти деньги можно потратить на Месси?
      112910415
      112910415
      03 марта в 05:24
      ну ... это уже совсем грустно !
      pele1981
      pele1981
      03 марта в 04:58
      У него есть и другая статистика: пять лет "космический" ничего не может выиграть с клубом и сборной на международной арене! Потому что там - он полный ноль!
      Василий 50
      Василий 50
      03 марта в 04:53
      Для Месси важнее личная статистика, чем результаты команды.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      03 марта в 04:48
      Месси сейчас реально вредит "Барселоне"....
      Конечно, у него такая статистика, но потому, что все играют на него.
      Даже тогда, когда это противоречит обыкновенной футбольной логике.
      Charismatic
      Charismatic ответил alexgurzan
      03 марта в 02:33
      Что есть "зашквар"?
      Зашквар это оплошность)
      alexgurzan
      alexgurzan ответил Scuderia Ferrаri
      03 марта в 01:29
      Тео Джонс ответ пользователю Scuderia Ferrаri (раскрыть) Вчера 20:59 Кому то пора к окулисту похоже.. игроки ПСЖ, МС и Баварии рядом. Зашквар на зашкваре от глориков) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ К окулисту - это практически оскорбление Зашквар - это 100% оскорбление
      Что есть "зашквар"?
      амурец
      амурец
      03 марта в 01:28
      По ходу уже не знают что и придумать, что бы хоть как то показать что Месси ещё чем то полезен
      Scuderia Ferrаri
      Scuderia Ferrаri
      03 марта в 00:46
      Тео Джонс
      ответ пользователю Scuderia Ferrаri (раскрыть)
      Вчера 20:59
      Кому то пора к окулисту похоже.. игроки ПСЖ, МС и Баварии рядом. Зашквар на зашкваре от глориков)
      ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
      К окулисту - это практически оскорбление
      Зашквар - это 100% оскорбление
      eleven LC
      eleven LC
      02 марта в 23:46, ред.
      Кто бы сомневался, это ведь основная работа Месси,управлять игрой
      А представьте если бы он ещё и бегал,а не ходил
      калач
      калач
      02 марта в 23:45
      вопрос о том кто получит ЗМ 2020 считаю закрытым
      Шишанутый
      Шишанутый ответил Рыжик-Мурыжик
      02 марта в 23:41
      Отмотай немного назад.Драл твою кристину и в хвост, и в гриву
      Зачем мне мотать что то назад? Я живу сегоднешним днем а не прошлым и на сейчас Реал лучше Барселоны а Роналду лучше Месськи.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответил Шишанутый
      02 марта в 23:23
      Особенно много гном в Класико на создавал)
      Отмотай немного назад.Драл твою кристину и в хвост, и в гриву
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