Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является лидером по количеству созданных явных голевых моментов в топ-5 лигах за последние пять лет. В среднем аргентинец создает явный момент за 90 минут.
Напомним, что недавно Месси установил очередной рекорд в «Барселоне».
Конечно, у него такая статистика, но потому, что все играют на него.
Даже тогда, когда это противоречит обыкновенной футбольной логике.
Конечно, у него такая статистика, но потому, что все играют на него.
Даже тогда, когда это противоречит обыкновенной футбольной логике.
ответ пользователю Scuderia Ferrаri (раскрыть)
Вчера 20:59
Кому то пора к окулисту похоже.. игроки ПСЖ, МС и Баварии рядом. Зашквар на зашкваре от глориков)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
К окулисту - это практически оскорбление
Зашквар - это 100% оскорбление
ответ пользователю Scuderia Ferrаri (раскрыть)
Вчера 20:59
Кому то пора к окулисту похоже.. игроки ПСЖ, МС и Баварии рядом. Зашквар на зашкваре от глориков)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
К окулисту - это практически оскорбление
Зашквар - это 100% оскорбление
А представьте если бы он ещё и бегал,а не ходил
А представьте если бы он ещё и бегал,а не ходил