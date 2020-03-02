Месси лидирует по числу созданных явных голевых моментов в топ-5 лиг

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02 марта 2020, 19:50

Нападающий «Барселоны» является лидером по количеству созданных явных голевых моментов в топ-5 лигах за последние пять лет. В среднем аргентинец создает явный момент за 90 минут.

Напомним, что недавно Месси установил очередной рекорд в «Барселоне».