Зидан делит вторую строчку по победам в Примере во главе «Реала»

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02 марта 2020, 13:08

«Реал» одолел «Барселону» в Эль Класико.

Главный тренер «сливочных» одержал 89-ю победу в Примере. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с экс-наставником мадридцев . Лидером является бывший тренер «Реала» Мигель Муньос, на счету которого 257 выигрышей. Отметим, что в чемпионате Испании французский специалист тренирует «сливочных» 133 встречи, Бенхаккер провел во главе клуба 139 игр, а Муньос — 424.

Зидан провел 198 матчей на посту главного тренера «Реала» во всех турнирах. Зидан сравнялся по этому показателю с Бенхаккером. Больше игр только у экс-наставника мадридцев (246) и Муньоса (605).