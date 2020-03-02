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Зидан делит вторую строчку по победам в Примере во главе «Реала»

02 марта 2020, 13:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» одолел «Барселону» в Эль Класико.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан одержал 89-ю победу в Примере. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с экс-наставником мадридцев Лео Бенхаккером. Лидером является бывший тренер «Реала» Мигель Муньос, на счету которого 257 выигрышей. Отметим, что в чемпионате Испании французский специалист тренирует «сливочных» 133 встречи, Бенхаккер провел во главе клуба 139 игр, а Муньос — 424.

Зидан провел 198 матчей на посту главного тренера «Реала» во всех турнирах. Зидан сравнялся по этому показателю с Бенхаккером. Больше игр только у экс-наставника мадридцев Висенте Дель Боске (246) и Муньоса (605).

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NOVA
NOVA
02 марта в 15:11
надеюсь Зизу еще станет лидером!!!
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:46
Зидан лучший тренер для Реала. Желаю ему обойти по победам Муньоса и завоевать с Реалом больших трофеев!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 14:26
Удивительно, что обошёл Дель Боске. Мне он вечным тренером казался в тот момент.
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