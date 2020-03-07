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Комличенко забил первый гол за «Динамо»

вчера, 17:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий Николай Комличенко забил первый гол в официальных матчах за московское «Динамо». Форвард отличился в домашней встрече 21-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

Напомним, что Комличенко перешел в «Динамо» минувшей зимой.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
вчера в 18:39
Вперёд.
112910415
112910415
вчера в 18:38
очень крутой нападающий, никаких сомнений !
многим от него достанется !
Faustello
Faustello
вчера в 18:34
Молорик Коля!
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:06
С почином!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:40
vjkjltw!!!!!!!!!!молодец!!!!!!!!!!!!!!!!
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