Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Нападающий Николай Комличенко забил первый гол в официальных матчах за московское «Динамо». Форвард отличился в домашней встрече 21-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
Напомним, что Комличенко перешел в «Динамо» минувшей зимой.
Нападающий Николай Комличенко забил первый гол в официальных матчах за московское «Динамо». Форвард отличился в домашней встрече 21-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
Напомним, что Комличенко перешел в «Динамо» минувшей зимой.
многим от него достанется !
многим от него достанется !