Кверквелия: «Не могу сказать, что „Зенит“ – чемпион»

Защитник «Локомотива» считает, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Осталось десять игр. Потенциально – это 30 очков. Кто знает, как будет. Я не могу сказать, что «Зенит» – чемпион, но шансы у них хорошие. Мы не должны смотреть на другие команды, нам важно смотреть на свои матчи и добиваться максимального результата. По итогам чемпионата мы должны и очень хотим попасть в Лигу чемпионов. Третий год подряд. Уверен, что сможем.