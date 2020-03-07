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Кверквелия: «Не могу сказать, что „Зенит“ – чемпион»

вчера, 18:44

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Осталось десять игр. Потенциально – это 30 очков. Кто знает, как будет. Я не могу сказать, что «Зенит» – чемпион, но шансы у них хорошие. Мы не должны смотреть на другие команды, нам важно смотреть на свои матчи и добиваться максимального результата. По итогам чемпионата мы должны  и очень хотим попасть в Лигу чемпионов. Третий год подряд. Уверен, что сможем.

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Авербуx
Авербуx
вчера в 22:50
Ждать недолго!
trimetil
trimetil
вчера в 22:25
Зенит - действующий чемпион, это факт.
iri13
iri13 ответил Jeck Denielse
вчера в 22:22
Простой вопрос...... Почему в разгар туров во всех чемпионатах....2-е "Главные новости" которые не соберут за сутки на двоих и 50 комментов...Цитаты Кверквелии и Федотова...про Зенит..???????????? Это реально "Главные новости" ?????
..так это.. надо что то выложить, а про Зенит всяко кто то напишет, да еще и не чемпион..а я согласна, пока чисто математически титул не оформлен и говорить не о чем,
мы люди суеверные))))
Zenfan
Zenfan
вчера в 22:08
Ещё 10 туров.Квирквелия перебрал с кагором чтоли?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02, ред.
Простой вопрос......

Почему в разгар туров во всех чемпионатах....2-е "Главные новости" которые не соберут за сутки на двоих и 50 комментов...Цитаты Кверквелии и Федотова...про Зенит..????????????

Это реально "Главные новости" ?????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Да никто и не требует признания. Всему своё время...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил susanin ultrazenith
вчера в 21:14
Зенит - чемпион!
вилков не даст соврать.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 20:59
Вот вот, интрига пусть маленькая.,но живет
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:32
Зенит - чемпион!
STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
вчера в 20:20
"....десять игр...потенциально – это 30 очков." Не серьёзно.... Кверквелия играет за команду которая в последних 7-ми играх чемпионата одержала 1 победу.....и то над Тамбовом...с помощью автогола Ойеволе...))) набрано 6 очков из 21-го....
Ну это же он просто мечтает !
Nikola45
Nikola45
вчера в 19:38
Кто то рассказал парню что Зенит решил все 10 игр проиграть )) Просто беда))) Сказочники ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:22
Нечего говорить и так понятно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:16
Кверквелия, кабинетное чемпионство газовой игрушке миллера дюков с судейками уже оформил в первой части чемпионата.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14, ред.
"....десять игр...потенциально – это 30 очков."
Не серьёзно....
Кверквелия играет за команду которая в последних 7-ми играх чемпионата одержала 1 победу.....и то над Тамбовом...с помощью автогола Ойеволе...)))
набрано 6 очков из 21-го....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:14
чтобы опять с 3 очками вылететь?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:13
Кабинетное недоразумение
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:58
А не надо говорить. Чемпион и есть.
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