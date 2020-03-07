Кверквелия: «Не могу сказать, что „Зенит“ – чемпион»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что его команда может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Осталось десять игр. Потенциально – это 30 очков. Кто знает, как будет. Я не могу сказать, что «Зенит» – чемпион, но шансы у них хорошие. Мы не должны смотреть на другие команды, нам важно смотреть на свои матчи и добиваться максимального результата. По итогам чемпионата мы должны и очень хотим попасть в Лигу чемпионов. Третий год подряд. Уверен, что сможем.
мы люди суеверные))))
мы люди суеверные))))
Почему в разгар туров во всех чемпионатах....2-е "Главные новости" которые не соберут за сутки на двоих и 50 комментов...Цитаты Кверквелии и Федотова...про Зенит..????????????
Это реально "Главные новости" ?????
Почему в разгар туров во всех чемпионатах....2-е "Главные новости" которые не соберут за сутки на двоих и 50 комментов...Цитаты Кверквелии и Федотова...про Зенит..????????????
Это реально "Главные новости" ?????
Не серьёзно....
Кверквелия играет за команду которая в последних 7-ми играх чемпионата одержала 1 победу.....и то над Тамбовом...с помощью автогола Ойеволе...)))
набрано 6 очков из 21-го....
Не серьёзно....
Кверквелия играет за команду которая в последних 7-ми играх чемпионата одержала 1 победу.....и то над Тамбовом...с помощью автогола Ойеволе...)))
набрано 6 очков из 21-го....