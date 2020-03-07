ГлавнаяНовости

Судейский эксперт Игорь Федотов объяснил, почему его убрали с «Матч ТВ»

вчера, 18:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, почему его больше нет на «Матч ТВ» в качестве судейского эксперта:

После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым.

Напомним, что форвард «Зенита» Сердар Азмун наступил на икроножную мышцу хавбека ЦСКА Ивана Облякова. Однако иранский нападающий не получил даже желтой карточки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Имбула — о «Сочи»: «Сразу решил, что я в игре»
Вчера, 21:55 Комментарии5
Обухов: «База в Тарасовке не такая огромная, но зато здесь есть борщ»
Вчера, 21:22 Комментарии6
Рауш: «Игра полностью была под нашим контролем»
Вчера, 20:59 Комментарии0
Емельянов: «„Оренбург“ заслуженно обыграл „Арсенал“»
Вчера, 20:32 Комментарии3
Шунин: «Про „Спартак“ уже забыли»
Вчера, 20:26 Комментарии1
Нойштедтер: «Такие победы, конечно, воодушевляют»
Вчера, 20:24 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 00:14
На матчтвтина о зените либо хорошо, либо молчи.
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
Беспределов
Беспределов
вчера в 21:30
это полнейший Беспредел!
serh62
serh62
вчера в 21:14
вот так и судьи..отсудил против зенита-пошел в фнл. вот они и судят однобоко
leopit
leopit
вчера в 21:00
Проспартаковский болтун
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:57
Автор придумал зенитофобский заголовок и даже не позаботился о соответствии его с высказыванием Федотова.
pomor 445
pomor 445 ответил Faustello
вчера в 20:55
Зенит ругать низя, тем более на ТинаТВ, его сейчас Матч в ютубе собрался страйкануть и забанить...
Разве он ругал Зенит? Он заявил, что его сочли противником Егорова и за это удалили с Матч-ТВ.
abrek123
abrek123
вчера в 20:14
Думать надо что говоришь,когда сидишь на канале владельца Зенита...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:36, ред.
Федотов : "Посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым."
А при чём здесь Зенит ????..))))

"Я прыгнул в речку,оказалось там вода.....но промок я из-за Зенита"....)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:28
Прочитал заглавие - "убрали из-за "Зенита". Прочитал текст - "посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым." 10 минут ролика на источнике в поисках истины смотреть поленился.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:09
Ай дорогой зачем плохо про зенит говорил? Сам виноват,про зенит нельзя плохо говорить.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 19:07
Язык мой - враг мой!)
wingback
wingback
вчера в 19:06
Насколько я помню, это откровенный хряк, потому и убрали...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:00
Пока газпром не отлучат от футбола так и будет продолжаться этот беспредел.
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 18:51
Ну а что ..хватает бабок и на ВАР и на конкретных судей..и на прессу..Страна у нас не бедная...один клуб то сможет содержать..
nubom
nubom
вчера в 18:46
Просто функции VAR в России изменились...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 18:45
На матчтвтина о зените либо хорошо, либо молчи.
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:37
Вот причина его обиды! Ну с наступающим тебя тогда Федотова...
А я всё думал, что разговорился в последнее время.
112910415
112910415
вчера в 18:37
дракон готов уничтожить всё живое вокруг ...
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 18:36
свобода слова, не иначе. на матче жёсткая цензура по зениту
Faustello
Faustello
вчера в 18:36
Зенит ругать низя, тем более на ТинаТВ, его сейчас Матч в ютубе собрался страйкануть и забанить...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:35
Нельзя нападать на "кормильца"!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:28
всё это " заказные " дела
порт
порт
вчера в 18:28
Туповат.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:28
Еогоров работал на федуна непонятно причём тут зенит.
Bikzon
Bikzon
вчера в 18:23
Правильно убрали, ибо демагог.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100