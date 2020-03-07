Судейский эксперт Игорь Федотов объяснил, почему его убрали с «Матч ТВ»

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вчера, 18:20

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, почему его больше нет на «Матч ТВ» в качестве судейского эксперта:

После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым.