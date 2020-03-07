Судейский эксперт Игорь Федотов объяснил, почему его убрали с «Матч ТВ»

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал, почему его больше нет на «Матч ТВ» в качестве судейского эксперта:
После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять. Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым.
Напомним, что форвард «Зенита» Сердар Азмун наступил на икроножную мышцу хавбека ЦСКА Ивана Облякова. Однако иранский нападающий не получил даже желтой карточки.
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
А при чём здесь Зенит ????..))))
"Я прыгнул в речку,оказалось там вода.....но промок я из-за Зенита"....)))
А при чём здесь Зенит ????..))))
"Я прыгнул в речку,оказалось там вода.....но промок я из-за Зенита"....)))
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
У НАС НЕТ ЦЕНЗУРЫ
А я всё думал, что разговорился в последнее время.
А я всё думал, что разговорился в последнее время.