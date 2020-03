Гвардиола во второй раз в этом сезоне АПЛ проиграл два матча одному клубу

«Ман Сити» во встрече 29-го тура АПЛ проиграл МЮ .

«Горожане» и в первом круге уступили «красным дьяволам». Таким образом, наставник «Сити» в третий раз за 10 лет проиграл два матча в чемпионате одному и тому же сопернику.

Ранее это удалось «Челси» в сезоне 2016/2017 и «Вулверхэмптону» в текущем сезоне АПЛ .

📊 This is Ole Gunnar Solskjaer’s 50th PL game as Man Utd manager (W23 D13 L13) — could become the 3rd side to do a League double over a Pep Guardiola team, after Chelsea (16-17) & Wolves (this season) pic.twitter.com/2XCXlReKCv