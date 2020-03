Анчелотти во второй раз в карьере проиграл матч чемпионата со счётом 0:4

«Эвертон» во встрече 29-го тура АПЛ проиграл «Челси» со счетом 0:4.

Таким образом, главный тренер «ирисок» и повторил свой антирекорд по крупнейшему поражению в чемпионате.

Во главе «Реала» 60-летний специалист с таким же счетом уступил «Атлетико» в феврале 2015 года.

0-4 — Everton manager Carlo Ancelotti suffered his joint-heaviest league defeat as a manager, with this equalling a 0-4 defeat against Atlético Madrid as Real Madrid manager in February 2015. Thrashed. #CHEEVE pic.twitter.com/5UkJyH8aGu