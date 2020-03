Марсьяль, забив 11 голов, повторил личный рекорд в АПЛ

МЮ одержал победу в игре 29-го тура АПЛ против «Ман Сити».

Форвард «красных дьяволов» открыл счет в матче. Это уже 11-й гол француза в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Таким образом, 24-летний футболист повторил свой личный рекорд по забитым мячам в АПЛ .

⚽️ Anthony Martial has now equalled his best PL scoring season for Man Utd

15/16 — 11 goals (31 apps)

16/17 — 4 (25)

17/18 — 9 (30)

18/19 — 10 (27)

19/20 — 11 (23) pic.twitter.com/AbN9Zb2HZY