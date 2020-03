Роналду проводит 1000-й матч в карьере

Нападающий «Ювентуса» вышел в стартовом составе на матч 26-го тура чемпионата Италии против «Интера». Эта игра стала 1000-й в карьере португальского форварда.

Всего за это время Роналду забил 725 голов. Форвард выиграл 31 трофей, включая 5 титулов Лиги чемпионов.