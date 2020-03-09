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Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

сегодня, 09:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил МЮ во встрече 29-го тура АПЛ.

Таким образом, это уже седьмое поражение для «горожан» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Это худший показатель для наставника «голубых» Хосепа Гвардиолы в карьере. Ранее каталонский специалист проигрывал максимум 6 игр за один сезон национального чемпионата (сезон 2016/2017 во главе «Сити»).

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил RamonCSKA
сегодня в 14:41
МС надо перестройку, с такой невероятно сильной полузащитой это не так проблемно нужны защитники и напы
"нужны защитники" - ахахаха, мне это напоминает:"Нам нужно больше золота(защитников)" =) У голубых фетиш на защитников, скупают всех и вся, но нужно еще больше =)
Red_team
Red_team
сегодня в 14:38
У Пепки от таких результатов лысина поседеет и арабы его вышвырнут как некрасивый неликвид
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 13:32
Просто гвордилола фезрук, и без чемодана тяжко ему приходится!
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:55
Да какие его годы ? ))
ariec93
ariec93
сегодня в 12:54
После резкого подъема всегда идет спад, такое неизбежно.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:44
лысый шарлатан
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил particular
сегодня в 12:09
А было время, - рекорды ставил... Пора поправлять дела испанцу...
Тут связь прямая. Сначала ты лепишь рекорды один за одним, а потом собираешь антирекорды!!!
Медив
Медив
сегодня в 12:08
No 250 лямов в ТО - no funny. Хотя Родри и Кансело уже под 150 тянули
particular
particular
сегодня в 12:05
А было время, - рекорды ставил... Пора поправлять дела испанцу...
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 11:56
у всех в жизни всегда бывают какие то разочарования!ничего страшного!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил DXTK
сегодня в 11:41
Признак верного фаната Саутгемптона, Вест Хэма, Тоттенхэма и Гримсби Таун - защищать Гвардиолу ;)
anfield1984
anfield1984
сегодня в 11:38
Вчера был день разоблачения лысых шарлатанов.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:17
В жизни всегда есть место подвигу
DXTK
DXTK
сегодня в 11:12
Гвардиола уже выиграл первый трофей в этом году, пока многие лишь мечтают об этом, а эти данные пустышки.

PS МЮ обыграл Сити, но вот уже 6 лет как не может их перегнать в чемпионате. 2-0 это же не 1:6.
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 10:54
Исчерпал себя
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 10:28
Все когда то бывает в первый раз
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Ещё не вечер))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:05
Циплят по финальному свитску считают.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:02
Гвардиола уже отдал все что мог клубу. Он явно выгорел и ему пора менять чемпионат.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:57
то ли еще будет....
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:56
МС надо перестройку, с такой невероятно сильной полузащитой это не так проблемно
нужны защитники и напы
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответил 112910415
сегодня в 09:51
никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу
112910415
112910415
сегодня в 09:42
никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу
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