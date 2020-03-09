Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

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сегодня, 09:39

«Манчестер Сити» уступил МЮ во встрече 29-го тура АПЛ .

Таким образом, это уже седьмое поражение для «горожан» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Это худший показатель для наставника «голубых» в карьере. Ранее каталонский специалист проигрывал максимум 6 игр за один сезон национального чемпионата (сезон 2016/2017 во главе «Сити»).