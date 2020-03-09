Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

«Манчестер Сити» уступил МЮ во встрече 29-го тура АПЛ.
Таким образом, это уже седьмое поражение для «горожан» в текущем сезоне чемпионата Англии.
Это худший показатель для наставника «голубых» Хосепа Гвардиолы в карьере. Ранее каталонский специалист проигрывал максимум 6 игр за один сезон национального чемпионата (сезон 2016/2017 во главе «Сити»).
7 — Manchester City suffered their seventh defeat of the Premier League campaign, making 2019-20 the season in which Pep Guardiola has lost the most league games in his managerial career. Unfamiliar. #MNUMCI pic.twitter.com/Sz8N8deELo— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2020
PS МЮ обыграл Сити, но вот уже 6 лет как не может их перегнать в чемпионате. 2-0 это же не 1:6.
PS МЮ обыграл Сити, но вот уже 6 лет как не может их перегнать в чемпионате. 2-0 это же не 1:6.
нужны защитники и напы
нужны защитники и напы