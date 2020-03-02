«Барселона» не забила в обоих матчах Примеры «Реалу» впервые за 45 лет

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02 марта 2020, 09:45

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура Примеры со счетом 2:0.

В игре первого круга команды разошлись нулевой ничьей. Таким образом, «сине-гранатовые» впервые с сезона 1974/1975 не смогли в обоих встречах чемпионата Испании со «сливочными» забить хотя бы один гол.

Это четвертая подобная серия в истории для каталонцев. Ранее мадридцы не пропускали от «сине-гранатовых» в обоих играх сезонов 1935/1936 и 1957/1958.

Отметим, что «Реал» впервые с 2014 года обыграл «Барселону» в домашнем Эль Класико в рамках Примеры.