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«Барселона» не забила в обоих матчах Примеры «Реалу» впервые за 45 лет

02 марта 2020, 09:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура Примеры со счетом 2:0.

В игре первого круга команды разошлись нулевой ничьей. Таким образом, «сине-гранатовые» впервые с сезона 1974/1975 не смогли в обоих встречах чемпионата Испании со «сливочными» забить хотя бы один гол.

Это четвертая подобная серия в истории для каталонцев. Ранее мадридцы не пропускали от «сине-гранатовых» в обоих играх сезонов 1935/1936 и 1957/1958.

Отметим, что «Реал» впервые с 2014 года обыграл «Барселону» в домашнем Эль Класико в рамках Примеры.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Funny_Smailik
02 марта в 15:29
Ну не может он один за троих напов играть, это же глупость. Может ему еще на ворота встать? У нас кроме Суареса считай никого нет на острие =)
Гному создавали убойные моменты партнеры но он их запорол. Был бы Суарес на поле он бы забил их, кусака сильный нап, Реалу напа такого типа как раз не хватает с уходом Рона.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Шишанутый
02 марта в 13:26
Ну не может он один за троих напов играть, это же глупость. Может ему еще на ворота встать? У нас кроме Суареса считай никого нет на острие =)
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 12:57, ред.
Вот он ваш хваленый золотомячист без Суареса и Дембеле сам забить не может. Как лидеры атаки Барсы получили травмы сразу стало видно реальный ьуровень гнома как и в сборной нулевой. Убери из Барсы сильных партнеров которые все делают для гнома и он сразу сдувается. Разве это лучший игрок в мире?? Да не смешите!!
Аpбитр
Аpбитр ответил shlomo
02 марта в 10:02
Уважаемая администрация. Матч Милан - Дженоа перенесен на 13 мая. Можно ли его снять со ставок и вернуть поставленные очки. Спасибо.
Добрый день.
Да, можно.
Альфамен
Альфамен ответил Али Самаркандский
02 марта в 09:56
Кому не интересен,тот проходит мимо и ничего не пишет...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 марта в 09:52
Кому интересен рекорд?
Footbolista
Footbolista
02 марта в 09:47
Федя Смолов в шоке...
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