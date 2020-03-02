Месси в Эль Класико всего лишь раз совершил удачную обводку

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02 марта 2020, 13:26

«Барселона» в гостевой игре 26-го тура чемпионата Испании уступила «Реалу».

Форвард «сине-гранатовых» за весь матч совершил всего лишь одну удачную обводку. Всего он предпринимал четыре попытки пройти соперника на дриблинге.

Dribbles attempted: 4

Dribbles completed: 1

Dribbled past: 3



A Clásico to forget for Lionel Messi. pic.twitter.com/UdzNlWgfyS — Squawka Football (@Squawka) March 1, 2020

Отметим, что Месси впервые с 2007 года не может забить в 7 выездных встречах подряд.