Месси в Эль Класико всего лишь раз совершил удачную обводку

«Барселона» в гостевой игре 26-го тура чемпионата Испании уступила «Реалу».
Форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси за весь матч совершил всего лишь одну удачную обводку. Всего он предпринимал четыре попытки пройти соперника на дриблинге.
Dribbles attempted: 4— Squawka Football (@Squawka) March 1, 2020
Dribbles completed: 1
Dribbled past: 3
A Clásico to forget for Lionel Messi. pic.twitter.com/UdzNlWgfyS
Отметим, что Месси впервые с 2007 года не может забить в 7 выездных встречах подряд.
Месси - гений, но не бог!!! У Барсы нет сильной команды, есть просто хорошие игроки.
Реал был лучше, быстрее, мобильнее, изобретательнее. Барсе всего этого не хватало. У Реала инициативу на себя мог взять любой , чтобы зарешать эпизод, а у Барсы все ищут Месси. Но один в поле не воин.
Месси - гений, но не бог!!! У Барсы нет сильной команды, есть просто хорошие игроки.
Реал был лучше, быстрее, мобильнее, изобретательнее. Барсе всего этого не хватало. У Реала инициативу на себя мог взять любой , чтобы зарешать эпизод, а у Барсы все ищут Месси. Но один в поле не воин.