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Месси в Эль Класико всего лишь раз совершил удачную обводку

02 марта 2020, 13:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в гостевой игре 26-го тура чемпионата Испании уступила «Реалу».

Форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси за весь матч совершил всего лишь одну удачную обводку. Всего он предпринимал четыре попытки пройти соперника на дриблинге.

Отметим, что Месси впервые с 2007 года не может забить в 7 выездных встречах подряд. 

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
03 марта в 17:22
Месси в одиночку не сможет тащить команду. Ему нужен хороший партнёр, почти весь состав Барселоне надо менят
cevin cigan
cevin cigan ответил Ruslik1982
03 марта в 08:47
посмотри кому забивал в прошлом сезоне Месси, в том сезоне за который получил мяч, а потом пиши про покеры Эйбарам
Я видел ответный матч в ЛЧ с Ливерпулем - этого достаточно.............
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил cevin cigan
02 марта в 20:37
А ты ещё вспомни русско-турецкую войну! Мы же говорим ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!! Реальность такова,что сейчас - это днарь днарём! Вот за что ему подарили ЗМ,за покеры условным Эйбарам? Вот вам весь ваш пшик!
посмотри кому забивал в прошлом сезоне Месси, в том сезоне за который получил мяч, а потом пиши про покеры Эйбарам
cevin cigan
cevin cigan ответил Happyboy Barca
02 марта в 17:50, ред.
ага, это реал и туда загнал два хет трика
А ты ещё вспомни русско-турецкую войну! Мы же говорим ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!!! Реальность такова,что сейчас - это днарь днарём! Вот за что ему подарили ЗМ,за покеры условным Эйбарам? Вот вам весь ваш пшик!
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
02 марта в 17:46
Самое интересное, что большинство фанатов Барсы будет и дальше видеть в нём главного спасителя, а во всех его провалах обвинять тренера, президента, партнёров по команде, спортивного директора и и.д. Вот почему я их называю сектантами.
Так оно всегда так было.Выиграла команда -гномяра Бог и царь! Проиграли -все виноваты,все сразу кривоногие не умеют играть,один гномяра красавчик!
ДАША Д
ДАША Д
02 марта в 15:14
Пусть Бубнов оценит. Наверняка - 2.
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:59
Совсем сдулся без полезный дриблер. Единственое что у него хорошо получалось и то не может тепеоь... Это финиш!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил cevin cigan
02 марта в 14:46
Вот как выглядит гномяра в панике!(это вам не покеры с мертвецами делать,это Реал )
ага, это реал и туда загнал два хет трика
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 14:27
Король Эйбаров не обязан в матчах с Реалом тащить, это не входит в его обязанности. Тогда бы он не был королем Эйбаров.
Alex12357
Alex12357 ответил Остапчук 67
02 марта в 14:06
Он хоть понимает, что лично виноват в результатах "Барселоны"? Куда смотрит тренер, неужели они все его так боятся? Почему никто не скажет, что он хреново играет?
Тот кто косо посмотрит в сторону Аргентинского Лори -завтра будет уволен или вытурен из клуба,то что вытворяет в Барселоне Аргентинский Лори ,не связано напрямую с футболом ,нужно СК рыть глубже .
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 13:50
Месси стал откровенно заигрываться, прет на пролом, не замечая партнеров , находящихся в отличной позиции. Либо сам все хочет порешать, либо просто не доверяет партнерам. По большому счету отыграться то ему не с кем стало. Де Йонг в очередной раз бесконечно терял мячи, то же самое и Бускетс. Игроки находясь в отличной позиции для удара все время отдают мяч Месси , которого ну очень хорошо опекают соперники.
Месси - гений, но не бог!!! У Барсы нет сильной команды, есть просто хорошие игроки.
Реал был лучше, быстрее, мобильнее, изобретательнее. Барсе всего этого не хватало. У Реала инициативу на себя мог взять любой , чтобы зарешать эпизод, а у Барсы все ищут Месси. Но один в поле не воин.
Incredulous
Incredulous ответил cevin cigan
02 марта в 13:46
Самое интересное, что большинство фанатов Барсы будет и дальше видеть в нём главного спасителя, а во всех его провалах обвинять тренера, президента, партнёров по команде, спортивного директора и и.д. Вот почему я их называю сектантами.
sihafazatron
sihafazatron
02 марта в 13:34
Все равно больше, чем Суарес и дембель)))
Остапчук 67
Остапчук 67
02 марта в 13:34
Он хоть понимает, что лично виноват в результатах "Барселоны"?
Куда смотрит тренер, неужели они все его так боятся?
Почему никто не скажет, что он хреново играет?
cevin cigan
cevin cigan
02 марта в 13:31
Вот как выглядит гномяра в панике!(это вам не покеры с мертвецами делать,это Реал )
Don trambon
Don trambon
02 марта в 13:28
Пешеход(
Don trambon
Don trambon
02 марта в 13:27
Дно(
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