ГлавнаяНовости

«Реал» и «Барселона» имеют одинаковое количество побед во всех Эль Класико

02 марта 2020, 11:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» в матче 26-го тура Примеры обыграл «Барселону».

Команды сравнялись по количеству побед в Эль Класико во всех турнирах (по 96 выигрышей).

В рамках чемпионата Испании мадридцы опередили каталонцев по победам в очных встречах (73 выигрыша против 72). По количеству забитых мячей в Класико в рамках Примеры «сливочные» догнали «сине-гранатовых» — 288:288.

По общему количеству голов во всех играх чемпионата Испании «Реал» опередил «Барселону». На счету «сливочных» 6152 гол, а у «сине-гранатовых» — 6151.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси в Эль Класико всего лишь раз совершил удачную обводку
02 марта ФотоКомментарии17
Месси впервые с 2007 года не может забить в гостях 7 матчей подряд
02 марта Комментарии22
«Барселона» не забила в обоих матчах Примеры «Реалу» впервые за 45 лет
02 марта Комментарии7
«Реал» впервые с 2014 года обыграл «Барселону» дома в чемпионате
02 марта ФотоКомментарии7
До гола Винисиуса «Реал» не мог забить «Барселоне» 424 минуты
02 марта Комментарии3
В этом Роналду намного круче Месси
27 февраляВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 14:32
Ноздря в ноздрю. Вот это соперничество.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NOVA
02 марта в 13:00
Реал всегда должен быть впереди барсы!!!
ага, вот только с 21 века Барса ложила на реаловский должен
NOVA
NOVA
02 марта в 12:32
Реал всегда должен быть впереди барсы!!!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил ilyafrom
02 марта в 12:16
Классико уже не то, что было.
Не тот и Месси ,лет5 назад он бы из всех моментов что у него были 3 гола бы положил не вынимая ложки,а так уже староват стал быстрее 30км в час не бежит,мячик крадут
ilyafrom
ilyafrom
02 марта в 11:58
Классико уже не то, что было.
explay-
explay-
02 марта в 11:47
Великое противостояние, сколько их ещё будет. Вчерашний матч конечно слабенький был, обычно это битва на встречных курсах, стыки, драка, а тут как то нехотя команды играли как мне показалось.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100