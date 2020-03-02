«Реал» и «Барселона» имеют одинаковое количество побед во всех Эль Класико

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02 марта 2020, 11:05

«Реал» в матче 26-го тура Примеры обыграл «Барселону».

Команды сравнялись по количеству побед в Эль Класико во всех турнирах (по 96 выигрышей).

В рамках чемпионата Испании мадридцы опередили каталонцев по победам в очных встречах (73 выигрыша против 72). По количеству забитых мячей в Класико в рамках Примеры «сливочные» догнали «сине-гранатовых» — 288:288.

По общему количеству голов во всех играх чемпионата Испании «Реал» опередил «Барселону». На счету «сливочных» 6152 гол, а у «сине-гранатовых» — 6151.