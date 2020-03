Нападающий «Тоттенхэма» вернулся к тренировкам после тяжелой травмы. Форвард приступил к занятиям с мячом по индивидуальной программе.

Напомним, что Кейн восстанавливается после травмы левого подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что нападающий может пропустить Евро-2020.

Love being back on the grass with a ball at my feet 😍💪 pic.twitter.com/9b8klAmFmw