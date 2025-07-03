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«Крылья Советов» и «Динамо» подписали договор о переходе Сергеева

вчера, 22:26

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев переходит в московское «Динамо».

По информации из источника, клубы уже оформили трансферный договор на игрока. Планируется, что 4 июля Сергеев должен будет подписать личный контракт с «бело-голубыми».

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе игрока в «Спартак».

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 11:48
Думаю, место в основе у него будет. а там пусть продолжают с Яриком, как в сборной
Ев17
Ев17 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:47
сейчас других событий-то нет, на безрыбье ...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 09:43
Увы. Повторить Жорика, в 30 лет- практически невозможно...
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:42
Конечно, было бы хорошо, но, если честно, слабо в это верится.
112910415
112910415
сегодня в 05:27
у Валеры успехи, однако !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:33
Блуждающий форвард Сергеев... последний шанс...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:57
А если еще, Сергеев повторит Ярцева по результативности в 30 лет за сезон- это будет СУПЕР!!!!!!!
Vilar
Vilar
вчера в 22:51
Сергеев догнал Ярцева по сменяемости клубов, думаю, для него это не предел.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:43
Ну и, ЗАЧЕМ, спрашивается, Спартак в этот переход впрягся???
Если САМ игрок уже ХОТЕЛ играть за Динамо, КАК БЫ ОН ИГРАЛ в Спартаке???
Capral
Capral
вчера в 22:38
Ну, любопытно, как Валера его использует...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:38
Не стоит из этого рядового факта делать событие.
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