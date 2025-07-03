«Крылья Советов» и «Динамо» подписали договор о переходе Сергеева

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вчера, 22:26

Нападающий «Крыльев Советов» переходит в московское «Динамо».

По информации из источника, клубы уже оформили трансферный договор на игрока. Планируется, что 4 июля Сергеев должен будет подписать личный контракт с «бело-голубыми».

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.