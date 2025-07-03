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«Барселона» не может гарантировать Нико Уильямсу регистрацию в клубе

вчера, 23:48

В «Барселоне» не могут приобрести футболиста Николаса Уильямса из «Атлетика».

По информации источника, каталонцам пока не удалось решить проблемы, препятствующие заключению сделки. Ранее появлялась информация о том, что «сине-гранатовые» смогли вернуться к правилу «1 к 1» и начнут подписывать новых игроков благодаря этому. Однако агенты Уильямса хотят стопроцентных гарантий того, что их клиента точно зарегистрируют.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:11
Получается Перес в деле?)
5a6f85vve3zq
5a6f85vve3zq
сегодня в 04:56
Проблемы думаю решат, и Уильямс заиграет в Барселоне
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:19
Оказывается решили не все проблемы
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 23:57
А если рискнуть?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:54
У Барсы все должно получиться.
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