«Аль-Кадисия» хочет купить Ретеги у «Аталанты»

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вчера, 21:36

Нападающий «Аталанты» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер , в трансфере 26-летнего итальянца заинтересован клуб «Аль-Кадисия». Уже начаты переговоры с его агентами. Саудиты предлагают 40 млн евро за переход игрока.

Напомним, что Ретеги является лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Италии. В 36 матчах Серии А он забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.