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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Кадисия» хочет купить Ретеги у «Аталанты»

вчера, 21:36

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в трансфере 26-летнего итальянца заинтересован клуб «Аль-Кадисия». Уже начаты переговоры с его агентами. Саудиты предлагают 40 млн евро за переход игрока.

Напомним, что Ретеги является лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Италии. В 36 матчах Серии А он забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:11
Мой Манчестер Юнайтед за Хёйлунна отдал 80 миллионов евро, парень забил девять мячей в Серии А, Ретеги забил 25 мячей и Аталанта хочет 60. Коротко о трансферном отделе Юнайтед.
Шуnя771
Шуnя771 ответ psx7wawt786d (раскрыть)
сегодня в 02:09
Это совершенно другое дело!)
На соточку... согласен!
Мало, но под закусь рукавом, на ночь - пойдет))
psx7wawt786d
psx7wawt786d ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:34
У него неплохая результативность, так что 100млн и по рукам)
v7nxccw48rea
v7nxccw48rea
сегодня в 01:32
Мог бы ещё побегать нормально
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:25
Или "Аль-Кадисия" победнее своих партнёров или саудиты стали считать деньги!
40 млн. (маркет 45, хотя это ничего не объясняет...) за игрока в расцвете и физических и творческих сил, а именно: 26 лет и практически в каждом матче голевое действие или сам забил (25 мячей) или ассистировал (8 раз)
Это не та сумма из-за которой может состоятся сделка по лучшему бомбардиру ТОПовой лиги Европы - Серии А.
На мой дилетантский взгляд, даже если удвоить сумму, это не факт, что его продадут...
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:08
Этот трансфер вряд ли случится!
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:56
Думаю, Ретеги еще слишком молод, чтобы переходить в саудовскую лигу и он отвергнет это предложение. Да и для Аталанты - это невыгодная сделка продать Ретеги за 40 миллионов при цене в 45 миллионов на трансфермаркте. Им выгоднее сохранить своего лидера, он может еще принести много пользы команде.
Гость
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