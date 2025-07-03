«Аль-Кадисия» хочет купить Ретеги у «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в трансфере 26-летнего итальянца заинтересован клуб «Аль-Кадисия». Уже начаты переговоры с его агентами. Саудиты предлагают 40 млн евро за переход игрока.
Напомним, что Ретеги является лучшим бомбардиром прошедшего сезона чемпионата Италии. В 36 матчах Серии А он забил 25 мячей и отдал 8 голевых передач.
40 млн. (маркет 45, хотя это ничего не объясняет...) за игрока в расцвете и физических и творческих сил, а именно: 26 лет и практически в каждом матче голевое действие или сам забил (25 мячей) или ассистировал (8 раз)
Это не та сумма из-за которой может состоятся сделка по лучшему бомбардиру ТОПовой лиги Европы - Серии А.
На мой дилетантский взгляд, даже если удвоить сумму, это не факт, что его продадут...
40 млн. (маркет 45, хотя это ничего не объясняет...) за игрока в расцвете и физических и творческих сил, а именно: 26 лет и практически в каждом матче голевое действие или сам забил (25 мячей) или ассистировал (8 раз)
Это не та сумма из-за которой может состоятся сделка по лучшему бомбардиру ТОПовой лиги Европы - Серии А.
На мой дилетантский взгляд, даже если удвоить сумму, это не факт, что его продадут...