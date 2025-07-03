Погба пошутил о возвращении в сборную Франции

Полузащитник «Монако» Поль Погба пошутил о своём возвращении в сборную Франции.
Игрок рассказал о выдуманном разговоре с главным тренером французов Дидье Дешамом:
Сборная Франции? Я говорил с Дешамом по телефону, и он сказал: «Всё в порядке, ты подписал контракт с „Монако“, поэтому можешь возвращаться, когда захочешь». Нет, я просто шучу. Но, конечно же, мечта каждого французского футболиста – играть за национальную сборную.
Напомним, что 32-летний Погба официально подписал контракт с монегасками 28 июня.