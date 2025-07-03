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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Франция. Лига 1 2025/2026

Погба пошутил о возвращении в сборную Франции

вчера, 18:51

Полузащитник «Монако» Поль Погба пошутил о своём возвращении в сборную Франции.

Игрок рассказал о выдуманном разговоре с главным тренером французов Дидье Дешамом:

Сборная Франции? Я говорил с Дешамом по телефону, и он сказал: «Всё в порядке, ты подписал контракт с „Монако“, поэтому можешь возвращаться, когда захочешь». Нет, я просто шучу. Но, конечно же, мечта каждого французского футболиста – играть за национальную сборную.

Напомним, что 32-летний Погба официально подписал контракт с монегасками 28 июня.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:38
на данный момент растренирован полностью, до уровня Монако дорастёт не скоро
rbn8ms482hth
rbn8ms482hth
вчера в 21:13
Сборная ему теперь точно не светит
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:27
Чувство юмора у него явно хромает
112910415
112910415
вчера в 18:59
Только шутить и остается
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:57
Я говорил с Дешамом по телефону, и он сказал: "Звони Зидану"
Гость
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