Погба пошутил о возвращении в сборную Франции

Полузащитник «Монако» пошутил о своём возвращении в сборную Франции.

Игрок рассказал о выдуманном разговоре с главным тренером французов :

Сборная Франции? Я говорил с Дешамом по телефону, и он сказал: «Всё в порядке, ты подписал контракт с „Монако“, поэтому можешь возвращаться, когда захочешь». Нет, я просто шучу. Но, конечно же, мечта каждого французского футболиста – играть за национальную сборную.