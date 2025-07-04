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«Зенит» предпримет новую попытку купить Саласара у «Браги»

сегодня, 00:32

«Зенит» рассматривает вариант подписания полузащитника Родриго Саласара из португальской «Браги».

По информации источника, петербургский клуб вновь вернулся к кандидатуре 25-летнего футболиста. Он мог перейти в «Зенит» ещё в начале 2025 года, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с международными банковскими переводами, хотя сам игрок был настроен на трансфер.

В прошедшем сезоне Саласар сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:41, ред.
Надо бы поторопиться.....он и так уже полгода бегает за какую то команду...зенитовские голы забивает в каком то чемпе....
Тем более судя по стоимости Энрике...Саласар вообще по скидке проходит..."Акция недели"....
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Попробуйте задать этот вопрос, когда будет "Прямая линия". 0:)
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:25
Скорее по Семаку
h3wm6rnfrxxa
h3wm6rnfrxxa
сегодня в 08:02
Опять будут в 2 раза больше переплачивать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:58
Чемпионство Краснодара стало для Зенита болезненным ударом))) теперь вот такие громкие трансферы. С любой ценой вернуть титул...
w44bgf68fm4a
w44bgf68fm4a ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 07:32
Когда Лукойл угомонят, тратить сумасшедшие деньги на команду из середины таблицы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Если честно, стало напрягать такое количество легионеров. И по слухам, на карандаше ещё несколько...
112910415
112910415
сегодня в 06:35
Саласара брать обязательно !
и всех других тоже
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:53
Интересно, неужели нет в России силы, способной угомонить Газпром? Или у нас в стране больше некуда тратить деньги? Виктор Степанович Черномырдин создавал крупнейшую компанию в мире, чтобы повысить рентабельность добычи газа и использовать доходы для нужд страны. Какая нужда в такой дорогой игрушке, как ФК Зенит? Зачем России покупать Вип трибуны на самых дорогих стадионах Европы? А к чему может привести свободная выдача российских паспортов зарубежным игрокам. До чего дошла наглость отдельных футболистов - они с дерзким апломбом публично рассуждают о том, получать или нет российское гражданство. Мало того, они считают, что делают России огромное одолжение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:57
Не знал? Лимит отменили для Зенита в честь юбилея пролонгированного.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:42
Уже даже не смешно....
Куда столько иностранцев ???
Гость
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