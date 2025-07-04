«Зенит» предпримет новую попытку купить Саласара у «Браги»

«Зенит» рассматривает вариант подписания полузащитника Родриго Саласара из португальской «Браги».
По информации источника, петербургский клуб вновь вернулся к кандидатуре 25-летнего футболиста. Он мог перейти в «Зенит» ещё в начале 2025 года, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с международными банковскими переводами, хотя сам игрок был настроен на трансфер.
В прошедшем сезоне Саласар сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.
Тем более судя по стоимости Энрике...Саласар вообще по скидке проходит..."Акция недели"....
Тем более судя по стоимости Энрике...Саласар вообще по скидке проходит..."Акция недели"....
и всех других тоже
и всех других тоже
Куда столько иностранцев ???
Куда столько иностранцев ???