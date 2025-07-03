У капитана «Зенита» новый конкурент. Веге осталось побороть «аргентинское проклятие»

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03 июля 2025, 20:50

Подписали молодого легионера.

У «Зенита» новый левый защитник

Клуб из Санкт-Петербурга годами охотился за правильным правым защитником. Перебрали все варианты. Приглашали разных по звездности людей из ЦСКА – Караваева и Фернандеса. Переманили молодого Волкова из «Краснодара», из-за чего молодой защитник не стал чемпионом страны по футболу в составе команды Мусаева. Больше года охотятся за защитником «Фламенго» Уэсли, хотя бразильцы обнаглели и требуют за футболиста больше 30 млн евро. А в результате объявили о сделке с левым защитником.

У «Зенита» уже есть в составе футболист, который подменял капитана Дугласа Сантоса, ведь год назад Семак запросил и получил такого новичка. Горшков из «Крыльев Советов» подписал контракт. Юрию всего 26 лет, он успел поиграть в тройке хавбеков «Зенита», но изначально приехал вместо Кругового. Этот левый латераль перебрался в ЦСКА свободным агентом, вызвав гнев руководства «Зенита». У двух клубов было древнее соглашение не трогать футболистов друг друга. А потом «Зенит» забрал Марио Фернандеса.

Марио формально приехал из Бразилии, но армейцы обиделись. В результате Круговой уехал в Москву, Горшков приехал из Самары. А теперь Семак потратил 9 млн евро на иностранца на позицию, где два футболиста для игры в основе. У «Зенита» необычная кадровая арифметика. Долго охотились за правым латералем из Бразилии, а приехал левый латераль из Аргентины. Роман Вега воспитывался в «Архентинос Хуниорс», где раньше играл Марадона. Как и Диего, новичок «Зенита» также представлял «Барселону».

Речь, конечно, о втором составе. В Каталонии Вега не понравился и вернулся домой. За первую сборную Аргентины Вега пока не играл, но всё изменится, если Роман добьется успеха в составе «Зенита». Странно лишь, что делают дорогую ставку на иностранца на позиции, где есть основной левый защитник Сантос. Дуглас ведь один из самых стабильных футболистов РПЛ последнего десятилетия. Он провел не лучший сезон, но не был главным виновником поражений «Зенита». Дуглас легко может усадить Вегу в глубокий резерв.

Загадочный футболист

Аргентинцы плохо играют за «Зенит». Гарай – исключение, но многие другие не закрепились и не развивались. Веге важно не повторить неудачи Дриусси и Краневиттера. Но когда речь о 21-летнем парне из «Архентинос Хуниорс», то любые высоколобые оценки вызывают улыбку. Чемпионат Аргентины так далек по стилю от чемпионата России, как Санкт-Петербург от Барселоны. Вега провел слишком мало матчей на высоком уровне, чтобы поставить ему диагнозы о сильных и слабых сторонах. Футболист просто не состоялся.

Оценки Романа противоречат друг другу. Аргентинцы пишут, что Вега хорошо атакует, но на это не указывает его статистика созданных моментов и голов. Другие аргентинцы заявляют, что Роман очень плох в атаке, но держит удар. Одни настаивают, что это строго левый защитник, а другие вспоминают поединки в тройке центральных оборонцев и подсказывают, что Вега играл в центре поля и на позиции инсайда в юности. Скауты «Зенита» предложили интересного молодого футболиста, но Семак не знает, куда его поставить.

В планах может быть перевод Сантоса в центр поля к Барриосу и Жерсону. Или ставка на самого Вегу в роли левого центрального хавбека в стиле Жиркова в «Челси». Также капитан «Зенита» Сантос может покинуть Санкт-Петербург, если за опытным Дугласом пришли покупатели. Тогда Вега нужен в основе на левом фланге обороны. Для РПЛ Роман слишком мелкий по габаритам, чтобы всегда играть в центре обороны в тройке. Но фанаты вспомнят случаи, когда невысокий Сантос подменял центральных защитников «Зенита».

Дуглас недавно попал в расширенный список наставника сборной Бразилии, хотя его не вызвали на матчи. Похоже, это одна из причин, почему Сантос задумался о переезде в чемпионат Бразилии. Но зарплата и статус игрока в «Зените» останавливают капитана на пути домой. Так что пока держим в уме универсализм Дугласа. Бразилец может сыграть в центре поля. А самый последний из вменяемых вариантов – Семак недоволен Мостовым и Педро, поэтому Вегу попробуют раскрыть в роли левого вингера «Зенита».

Семак боится снова остаться без трофеев

Один из боссов «Зенита» говорил, что Сергей Богданович выиграет с их клубом РПЛ двенадцать раз подряд. Серия уже прервалась, но с ресурсами петербуржцев надо не просто вернуться на первое место, а всех жестоко и безжалостно вынести. В футбольном плане и по четкости работы «Зенит» должен напоминать психопата из кино, который видит цель и не обращает внимания на преграды. Но есть ли у тренера Семака хладнокровие для построения такого футбола? Возникли сомнения после свежих неудач.

Наставник запросил трансфер левого защитника, хотя в заявке два левых латераля. Просит найти правого латераля, хотя в заявке Мантуан, Караваев и Волков, сразу три человека на позицию. Семак одобрил сорванную сделку с Даку, хотя есть Соболев, Кассьерра и Гонду на позицию центрального нападающего. Приезжает Жерсон, но в начале июля не получил вольную Вендел, который занимает похожую позицию на поле. Слишком много перестраховок для опытного тренера, слишком высокая конкуренция.

В сердцах игроков «Зенита» поселился страх, что их время как непобедимой команды прошло. Этот страх неизбежно заходит в раздевалку каждого «вечного» чемпиона. Так было с «Баварией», хотя по игре это как раз киношные психопаты, уверенные в непобедимости в Бундеслиге. Клуб из Мюнхена вернул «салатницу» через год. Но сможет ли обновленный коллектив «Зенита» забрать кубок в РПЛ ? Сомневаемся, что перебор с конкуренцией поможет создать здоровый коллектив.

Поставьте себя на место Кассьерры или Мантуана. Колумбиец забил много мячей в позапрошлом сезоне. А затем увидел, как «Зенит» подписывает одного конкурента за другим. Мантуан пожертвовал родной позицией, сыграв в защите, и снова Семак недоволен. Теперь дошли до Дугласа Сантоса, которому привезли конкурента за 9 млн евро. Это не история Горшкова. Юрий сразу знал, что приходит на роль резервиста с неприлично большой зарплатой. Семак играет с огнем, создавая три состава для «Зенита».