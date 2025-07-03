Семак прокомментировал переход Веги в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Романа Веги в клуб.
На вопрос, в каком амплуа он видит аргентинского новичка, Семак ответил:
Посмотрим сейчас, как ему комфортно. Он может сыграть и в четвёрке защитников, может и с тройкой центральных защитников. Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать. Игровое время получат все. Главное, чтобы были в хорошей форме.
Сегодня было официально объявлено о переходе футболиста из «Архентинос Хуниорс».
Ибо даже имени нет....
Эти фразы можно произносить при покупке любого защитника...в любой клуб...
Ибо даже имени нет....
Эти фразы можно произносить при покупке любого защитника...в любой клуб...