Семак прокомментировал переход Веги в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» высказался о переходе защитника в клуб.

На вопрос, в каком амплуа он видит аргентинского новичка, Семак ответил:

Посмотрим сейчас, как ему комфортно. Он может сыграть и в четвёрке защитников, может и с тройкой центральных защитников. Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать. Игровое время получат все. Главное, чтобы были в хорошей форме.