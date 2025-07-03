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Семак прокомментировал переход Веги в «Зенит»

вчера, 22:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Романа Веги в клуб.

На вопрос, в каком амплуа он видит аргентинского новичка, Семак ответил:

Посмотрим сейчас, как ему комфортно. Он может сыграть и в четвёрке защитников, может и с тройкой центральных защитников. Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать. Игровое время получат все. Главное, чтобы были в хорошей форме.

Сегодня было официально объявлено о переходе футболиста из «Архентинос Хуниорс».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 10:43
Сна́чала купили, а потом ,,будем. посмотреть"!
Ничего не меняется...
112910415
112910415
сегодня в 05:26
у тренера нет мыслей, как использовать спортсмена ...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:29
А здесь и имени не нужно, итак всё ясно и понятно.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:10, ред.
Похоже на универсальную шаблонную речь-заготовку....
Ибо даже имени нет....
Эти фразы можно произносить при покупке любого защитника...в любой клуб...
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Главное взять игрока а там уже смотреть где ему будет лучше играть!
Capral
Capral
вчера в 23:20
Эх, Веги Веги, если бы ты знал- куда и к кому ты попал... Этот тренер научит тебя играть в футбол.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:10
Семак хорошо научился говорить много и по любому поводу. Мне кажется, что из него получился бы отличный начальник пресс-службы клуба. Сергей Богданович быстро схватывает всё на лету. А вот его квалификация, как тренера, вызывает большие сомнения. Создаётся впечатление, что его держат в чёрном теле. К трансферам тренера не подпускают даже близко. Зачем тогда он такой нужен? Да чёрт его знает. В Зените многое покрыто завесой тайны. А может так и надо? Ведь схема работает, пока...
Гость
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